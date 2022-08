﻿8:0 – Meister SV Todesfelde fegt den Husumer SV vom Rasen

Das 0:1 beim SV Eichede schmerzte. Aber vier Tage später meldete sich Fußball-Oberligist SV Todesfelde mit einer Glanzleistung zurück. Aufsteiger Husumer SV, bis dahin unbesiegt, schrammte nur knapp an einer zweistelligen Niederlage vorbei.

Todesfelde. Der Husumer SV bekam die Wut zu spüren, die sich in den Fußballern des SV Todesfelde über ihre offensiv enttäuschende Leistung beim 0:1 in Eichede aufgestaut hatte. Mit 8:0 (6:0) fegte der Oberliga-Meister den Neuling vom Platz, der in den beiden Spielen zuvor einen Punkt mehr als die Todesfelder gesammelt hatte.

„Heute hat alles gepasst. Husum hat es uns allerdings auch überraschend leicht gemacht“, freute sich Marco Pajonk, der vier der acht Tore für die Platzherren erzielte. Vier Treffer in einem Oberligaspiel für den SV Todesfelde, das war für den 30-Jährigen eine Premiere.