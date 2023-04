﻿SG FCU-Kisdorf gegen den Heider SV im Wechselbad der Gefühle

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen haben die A-Junioren des JFV Südholstein ihre Spitzenposition in der Fußball-Oberliga verloren. Jetzt meldete sich die Elf mit einem klaren Erfolg in Kropp zurück. Die SG FCU-Kisdorf verpasste es, gegen den Heider SV einen Sieg einzufahren.

Kreis Segeberg. Ein 0:2 weggesteckt, mit 3:2 geführt, aber am Ende nicht gewonnen: Der Tabellenvierte SG FCU/Kisdorf trennte sich in der Fußball-Oberliga der A-Junioren vom Heider SV nur 3:3 (2:2). „Es imponiert mir, wie wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind“, sagte SG-Trainer Nico Brehm. „Gleichzeitig ist das 3:3 ein ärgerliches Ergebnis. Unsere Fehler wurden vom Gegner bestraft, trotzdem hatten wir ausreichend Chancen zum Sieg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die SG FCU-Kisdorf machte das Spiel, ihren Offensivaktionen mangelte es zunächst aber an Zielstrebigkeit. Die Heider waren bei ihren Vorstößen extrem effektiv. Lucas Groß (27.) und Luke Clasen (32.) schossen die Gäste mit 2:0 nach vorn.

Doppelpack von Bankert zum Ausgleich für FCU-Kisdorf

Dann schlug Leon-Pascal Bankert zu, glich per Doppelpack zum 2:2 (33./35.) aus. Nach dem Wiederanpfiff schoss Araik Arshakyan (47.) die Brehm-Elf mit 3:2 in Führung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die SG FCU-Kisdorf blieb das bessere Team. Die Abwehr stand solide, in der Offensive gab es gute Möglichkeiten. Aber die Spielgemeinschaft verpasste es, weitere Tore zu erzielen. Das rächte sich. Luca Wichmann (67.) traf für die Heider zum 3:3 (67.).

JFV Südholsteins A-Junioren beenden Durststrecke

Unterdessen konnten die A-Junioren des JFV Südholstein ihre Durststrecke endlich beenden. Nach zuvor nur einem Punkt aus vier Spielen nach der Winterpause siegte die Elf von Trainer Sebastian Günther beim TSV Kropp mit 6:0 (5:0) und meldete sich im Titelrennen zurück.

Die erste Halbzeit verlief ganz nach dem Geschmack von JFV-Trainer Günther: „Das war richtig gut. Wir hatten viele Balleroberungen, Luis Hinzmann sorgte mit seinen schnellen Vorstößen über die rechte Seite immer wieder für Gefahr.“ Mit ihren Toren machten Marten Soder (7.), Mustafa Dikdere (18./25.), Tom Grimsmann (27.) und Jakob Friedrichs (44.) für den Tabellenzweiten frühzeitig alles klar.

Nach 6:0-Führung im Schongang

Nach Marten Soders 6:0 in der 49. Minute schalteten die Günther-Schützlinge in den Schongang. Der Trainer wechselte viel. Seine Spieler investierten nur noch so viel in die Partie, wie notwendig war, um den längst geschlagenen Gegner aus dem Tabellenkeller bis zum Abpfiff zu kontrollieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch geht es für die Südholsteiner weiter. Um 19.30 Uhr wird das Spiel bei Eutin 08 angepfiffen. Vor einem Monat trennten sich beide Mannschaften 3:3.gts