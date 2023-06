﻿Abschiedsgala: Der THW Kiel nach 38:23 gegen Wetzlar kurz vor Titelgewinn

Kiel. Hatte da jemand was von „Angstgegner“ gesagt? Von wegen! Der THW Kiel lässt sich nicht von seinem Weg zum 23. Meistertitel abbringen. An einem emotionalen, von Abschiedsszenen in Zuckerguss gehüllten Abend besiegte der Handball-Rekordmeister die HSG Wetzlar mit 38:23 (19:19) und ist nun mit vier Punkten und 41 Toren Vorsprung vor dem SC Magdeburg, der am Donnerstag noch einmal auf zwei Zähler heranrücken kann, nur noch einen kleinen Schritt vom Titel entfernt.

Emotional aufgeladen wird es schon vor dem Anpfiff. Die Fans wollen ihre Lieblinge, die den Verein verlassen, gebührend verabschieden. „Niklas! Niklas!“-Rufe schallen durch die Arena. Für Niklas Landin, Sander Sagosen, Miha Zarabec und Yannick Fraatz ist es der letzte Auftritt als Zebra. Für Linkshänder Harald Reinkind noch lange nicht. Als die Vertragsverlängerung des 30-jährigen Norwegers, der als Alleinunterhalter im rechten Rückraum zum Spieler der Saison avancierte, um drei weitere Jahre bis 2027 über den Videowürfel flimmert, erklimmt die Dezibel-Skala meisterliche Höhen. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist auch da.

Harald Reinkind verlängert bis 2027 und trifft neunmal gegen Wetzlar

Es dauert keine 20 Minuten, da ist Filip Jichas Reinkind-Lobhudelei („Er ist eine Säule unserer Mannschaft“) mit Leben gefüllt, hat Reinkind sechsmal getroffen, die Fans in Verzückung gebracht. Mit einem 10:1-Run zieht der THW Kiel von 4:6 (9.) auf 14:7 davon (22.), offenbart eine Gier nach jedem Ball, nach jedem Zentimeter, nach immer mehr Toren, nach dem Titel, dass es eine Art hat. Die offensive 3:2:1-Deckung mit „Dule furioso“ Duvnjak an der Spitze ist der taktische Schlüssel zum Erfolg gegen Wetzlarer Akteure, die an diesem Abend nicht mehr als Statisten in einer gefühligen Handball-Romanze sind.

Eine, deren Hauptdarsteller – neben Reinkind – die sind, die heute „Farvel“, „Adijo“, auf Wiedersehen sagen. Zugegeben, Miha Zarabec erlebt einen eher durchwachsenen Abend auf dem Parkett. Doch Torwart Niklas Landin, dieser doppelt dekorierte Welthandballer, spielt sich in einen Rausch. Seine akrobatische Powerparade gegen Lars Weissgerber (22.) hat einen Platz im „Best of“ dieser Spielzeit verdient. Sander Sagosen schlüpft in die Rolle des „Emotional Leader“, reibt sich auf, haut sich rein. Yannick Fraatz kommt auf Rechtsaußen früh (19.) für Schweden-Star Niclas Ekberg.

Schnell grooven sich die Fans nach der Pause ein in den Soundtrack dieses Abends, singen „Die Nummer eins im Land sind wir“ und besonders laut „Deutscher Meister wird nur der THW“. Stimmt! Auch, weil die Zebras in Halbzeit zwei eine von Niklas Landins Paraden initiierte Torjagd abfackeln. Dafür setzt Filip Jicha auf den siebten Feldspieler und wird mit kreativen „Festböllern“ wie dem Rückhandwurf von Nikola Bilyk (25:15/42.) oder so mancher Landin-Rettungstat belohnt.

Am Ende steht ein 38:23 auf der Anzeigetafel, hat der THW Kiel im Titelrennen mit dem SC Magdeburg 15 zusätzliche Treffer vorgelegt. Die Zebras haben mehr als eine Hand an der Schale vor dem finalen Match bei Frisch Auf Göppingen am Sonntag (15.30 Uhr). Nach dem Abpfiff liegen sich Nikas Landin und Kapitän Domagoj Duvnjak lange in den Armen. Ein schöner, ein epischer Moment, den es so vielleicht nie wieder geben wird. Gänsehaut an einem meisterlichen Abend. Sander Sagosen sagt: „Am Sonntag haben wir etwas zu feiern.“ Das „hoffentlich“ geht im Jubel all derer in der ausverkauften Arena unter, die längst keine Zweifel mehr am Titelgewinn haben.

THW Kiel – HSG Wetzlar 38:23 (19:10) THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/16 Paraden), Mrkva (n.e.) – Duvnjak 2, Sagosen 7, Reinkind 9, M. Landin 5/1, Øverby 2, Wiencek 2, Ekberg 2, Pabst n.e., Fraatz 2, Dahmke, Zarabec 1, Wallinius n.e., Bilyk 5, Pekeler 1. HSG Wetzlar: T. Klimpke (1.-18. und ab 31. Minute/11 Paraden/1 Tor), Grazioli (18.-30./0) – Nyfjäll 3, Schmidt, O. Klimpke 2, Becher 2/2, Weissgerber 1, Schelker 1, Fredriksen 1, Pliuto, Wagner 3, Mellegård 4, Rubin 3, Novak 2, Cavor. Schiedsrichter: Hellbusch/Jansen (Trebur) – Strafminuten: THW 4 (Duvnjak, Wiencek), HSG 4 (Schmidt, Novak) – Siebenmeter: THW 1/1, HSG 2/2 – Spielfilm: 0:1, 3:2 (4.), 4:6, 7:7 (15.), 14:7 (22.), 19:10 – 21:12, 22:14 (40.), 26:15, 31:17 (49.), 34:21, 38:23 – Zuschauer: 10 285 in der ausverkauften Wunderino-Arena in Kiel.

