Abschiedsschmerz und „kalter Entzug“

Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr aufs Neue. Das Saisonende, der „Cold Turkey“, also der kalte Entzug des Handball-Fans. Aber keine Sorge: Ich bin bei Ihnen! Und damit die Urlaubszeit im Sommer nicht unweigerlich zur handballfreien Zeit des Vermissens gerät, haben wir da was für Sie vorbereitet. Denn an diesem Sonnabend (24. Juni) erscheint als Beilage der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung das große „Zebra-Journal“. Auf 56 Seiten zeichnen wir nicht nur noch einmal den Weg der Meistersaison nach, lassen THW-Cheftrainer Filip Jicha im Interview ausführlich zu Wort kommen und lassen mit bunten Impressionen die Meisterfeier Revue passieren. Wir verabschieden – natürlich! – auch das Zebra-Quartett um Welthandballer Niklas Landin, das die Kieler Meisterherde verlassen hat und werfen einen statistischen Blick auf alle Spieler des THW Kiel und die üblichen Rankings in der Handball-Bundesliga. Eines sei an dieser Stelle vorab verraten: Ein Kieler war auch im Ligavergleich nicht zu schlagen. Wissen Sie, wen ich meine?

Es könnte zum Beispiel Doppel-Welthandballer Niklas Landin sein. Der hat sich nach dem Abschluss des Party-Marathons noch einmal ganz besonders aus Kiel und von uns verabschiedet, nämlich in der aktuellen Ausgabe des Handball-Podcasts „Timeout THW“ der Kieler Nachrichten. Sehr offenherzig und auch mit einer kleinen Träne im Knopfloch sprach der Däne über all das, was er nach seinem Wechsel zurück in die dänische Heimat vermissen wird. Über Familie und Freunde und Fans und darüber, dass er in Kiel (in Laboe, um genau zu sein) einen Ankerplatz behalten wird. Ein sehr tröstliches Gefühl.

So, genug der Gefühlsduseleien. In nicht allzu ferner Zukunft wird schließlich auch wieder Handball gespielt. Und schon am Dienstag der kommenden Woche wird die Gruppenphase in der Champions League ausgelost. Ich könnte mich ganz schön aufregen, denn jetzt hat die - nicht unbedingt immer für viel Transparenz bei ihren Entscheidungen bekannte - Europäische Handballförderation (EHF) bekannt gegeben, welche nicht automatisch für die Königsklasse qualifizierten Teams ein Upgrade oder eine Wildcard erhalten und in der Saison 2023/24 am Start sind. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Sander Sagosen (Kolstad Håndball), Niklas Landin (Aalborg Håndbold) und Miha Zarabec (Wisla Plock). Weitere Plätze gingen an den kroatischen Meister HC Zagreb, Montpellier Handball (FRA) und Pick Szeged (HUN). Sie komplettieren das Teilnehmerfeld der durch die nationalen Platzierungen qualifizierten GOG (Dänemark), FC Barcelona (Spanien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Telekom Veszprém (Ungarn), HC Eurofarm Pelister (Nordmazedonien), KS Kielce (Polen), FC Porto (Portugal) und RK Celje (Slowenien).

Was auf den ersten Blick gut klingt – und ja, auch ich würde Niklas Landin oder Sander Sagosen gern wieder in der Kieler Arena spielen sehen –, erscheint bei genauerem Hinsehen als große Ungerechtigkeit. Denn: Dem letztjährigen Achtelfinalisten Dinamo Bukarest, der das Play-off-Rückspiel gegen den THW Kiel sogar gewann, den Kadetten Schaffhausen (Schweiz) und IFK Kristianstad (Schweden) wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Statt dieser jeweiligen Champions ihres Landes erhielten also Dänemark, Polen, Frankreich und Ungarn einen zweiten Platz zugesprochen, wurde der zuletzt mit durchwachsenen Leistungen auftretende HC Zagreb ebenso berücksichtigt wie das international noch nie in Erscheinung getretene Kolstad. Über jeden einzelnen Fall lässt sich trefflich streiten. Natürlich haben der kroatische oder der norwegische Meister eine Teilnahme an der Champions League verdient. Insgesamt hätte ich mir von der EHF im Sinne von Vielfalt und Attraktivität ein glücklicheres Händchen gewünscht. Und: Der Modus mit zwei Achtergruppen mutiert zusehends zum „Same procedure as every year“. Ich würde einen erweiterten (und zur European League durchlässigeren) Teilnehmerkreis und eine Vorrunde in Vierergruppen bevorzugen.

Doch in diesem Jahr wird wieder in Achtergruppen gespielt. Wen würden Sie sich als Gegner Ihrer Zebras wünschen? Und wie steht‘s um Ihren kalten Handball-Entzug? Ich kann mich nur wiederholen: Mit dem Zebra-Journal am Sonnabend hätten Sie erst einmal eine Menge zu lesen und könnten die Zeit überbrücken.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Kieler Woche und einen sonnigen und entspannten Juni.

Herzliche Grüße!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Magnus und ich konnten fünf Jahre beim besten Verein der Welt zusammenspielen. Als Brüder. Das ist ein Glück, eine große Ehre, und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir konnten auf dem Höhepunkt unserer Handballkarriere auch unser Familienleben zusammen verbringen. Darüber bin ich unglaublich froh. Niklas Landin THW-Torwart, über seinen Abschied aus Kiel und von Bruder Magnus, der seinen Vertrag bei den Zebras bis 2025 verlängert hat und an der Förde bleibt.

Statistik der Woche

Der SC Magdeburg ist zum zweiten Mal nach 2002 Champions-League-Sieger. Beim Final Four in Köln besiegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zunächst im Halbfinale den FC Barcelona mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen. Im Finale setzte sich der SCM mit 30:29 nach Verlängerung gegen Ex-Zebra Andreas Wolff und KS Kielce durch.

Podcast „Timeout THW“

