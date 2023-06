﻿Abschluss-Noten: Welche Profis von Holstein Kiel haben das beste Zeugnis?

Nach 34 Spielen der Zweiten Liga und einer Partie im DFB-Pokal gab es bei KN-online Noten für die Profis von Holstein Kiel. Nun ist es Zeit für das Abschlusszeugnis der Saison 2021/22. Wer sind die Leistungsträger und Störche-Coach Marcel Rapp – und wer sind die Sorgenkinder?

Kiel. Die Profis von Holstein Kiel befinden sich bereits seit knapp zwei Wochen in den „Ferien“. Höchste Zeit, dass die Schützlinge von Störche-Coach Marcel Rapp ihr Saisonzeugnis erhalten. An jedem Spieltag konnten die Spieler Fleißnoten sammeln, sofern sie mindestens 20 Minuten auf dem Rasen standen. Für Torhüter Thomas Dähne reichten zwei Einsätze in der Rückrunde aus, um „Klassenbester“ zu werden. Auch Philipp Sander konnte sich gegenüber seines Halbjahreszeugnisses verbessern – ganz entgegen dem allgemeinen Trend. Vor allem bei Winterrückkehrer Hólmbert Fridjónsson reichte es nur für „ausreichend“.