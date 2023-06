﻿THW Kiel in Zahlen: Harald Reinkind ist „Spieler der Saison“

Kiel. Eine „Kobra“, ein Shootingstar, der ewige Schwede und ein Welthandballer zwischen den Pfosten. Der Blick auf die Saison des THW Kiel ist ein bunter, beeindruckender, ein erhellender. Und was unterscheidet die Zebras des neuen deutschen Handball-Meisters von den Pennälern Schleswig-Holsteins? Genau, die müssen noch bis Mitte Juli die Schulbank drücken, während sich (die meisten) Spieler von THW-Cheftrainer Filip Jicha bereits in den verdienten Sommerurlaub verabschiedet haben. Keine Sommerferien ohne Zeugnisse! Ein (statistischer) Saisonrückblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kopenhagen, Kroatien, Karibik, Kopf freikriegen. Fünf freie Wochen liegen vor Kapitän Domagoj Duvnjak und Co., ehe Jicha seine Schützlinge am 19. Juli zum Start in die Saisonvorbereitung bittet. Die frühe, olympische Saison 2023/2024 beginnt dann mit dem Supercup in Düsseldorf gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Erholung? Hat die Zebraherde bitter nötig. Ganz besonders vielleicht das norwegische „Duo infernale“ Harald Reinkind und Petter Øverby, die beide nicht ein einziges Saisonspiel verpasst haben. 55-mal standen beide auf der Platte. Chapeau!

Harald Reinkind avancierte zum „Spieler der Saison“

Zum absoluten „Spieler der Saison“ avancierte dabei Harald Reinkind. Der 30-jährige Familienvater musste die Hälfte der Zeit angesichts der Verletzung von Steffen Weinhold als „Alleinunterhalter“ im rechten Rückraum agieren, erzielte mit 192 Treffern die meisten Feldtore aller Kieler Profis und verdiente sich neben einer Eins mit Sternchen im Zeugnis auch ein Sonderlob seines Trainers. „Harald Reinkind hat sehr viel zum Erfolg beigetragen, war viele Monate lang allein auf seiner Position. Das hat er sehr gut gemacht“, sagt Jicha. Und THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ergänzt: „Was Harald Reinkind abliefert, ist unglaublich. Er hat uns getragen und ist für mich einer der Spieler der Saison.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Harald ist eine Maschine, ein guter Typ, er bringt viel Stimmung in die Mannschaft“, sagt auch THW-Kapitän Domagoj Duvnjak und ergänzt mit liebevollem Unterton und einem Augenzwinkern: „Harry ist wie eine Kobra – er hält sich gerne zurück, aber dann, im richtigen Moment schlägt er zu.“

Für Domagoj Duvnjak ist der Titel in diesem Jahr etwas Besonderes

Duvnjak (Szilagyi: „Auch wenn er manchmal auf dem Spielfeld eine etwas kleinere Rolle als zu Beginn seiner Zeit in Kiel hat, ist er trotzdem ein Anführer und einer unserer wichtigsten Spieler. Abseits vom Feld wird seine Rolle aber immer größer“) ordnet die 23. Meisterschaft des Rekordmeisters THW Kiel ganz besonders ein in seiner Vita: „Als ich nach Kiel kam, fühlte es sich fast normal an, Meister zu werden. Diese Saison war aber so eng, darum ist dieser Titel für mich besonders.“ Sprach’s und verabschiedete sich mit Ehefrau Lucija und den Söhnen Sime und Jure in den Heimaturlaub nach Kroatien.

In den vergangenen Wochen wusste schließlich auch Nikola Bilyk (176 Tore) zu glänzen. Szilagyi: „Es ist beeindruckend, was er im Saisonendspurt geleistet hat. Solche Spieler in der Mannschaft zu haben, an denen sich die Jungen orientieren können, ist Gold wert.“

Lesen Sie auch

Eric Johansson: 148 Tore in nur 36 Partien angesichts zweier Verletzungen

Shootingstar Eric Johansson, der seinen Vertrag beim THW während der Meisterfeier bis 2028 verlängerte, zieht es mit Freundin Christina nach Kopenhagen und ins heimische Eskilstuna. Im Zeugnis des 22-jährigen Neuzuganges aus Schweden stehen nach zwei Mittelhandbrüchen zwar nur 36 Partien im THW-Dress, dafür aber bemerkenswerte 148 Tore. Jicha: „Dass wir mit Eric bis 2028 verlängert haben, spricht für sich. Er ist super eingeschlagen in Abwehr und Angriff. Für sein Alter ist das bewundernswert. Ich war in seinem Alter drei, vier Etagen weiter unten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Top-Torschütze ist wieder einmal der ewige Schwede Niclas Ekberg, der 214-mal traf (davon 113 Siebenmeter) und seine Kieler Gesamtbilanz auf 2499 Tore in die Höhe schraubte. Auch seine Spitzenposition im All-Time-Bundesliga-Ranking der Zebras baute der treffsichere Rechtsaußen mit 1627 Toren vor Magnus Wislander (1332) und Filip Jicha (1319) weiter aus.

Patrick Wiencek kassierte 38 Zeitstrafen und zwei Rote Karten

„Bad Boy“ des Jahres ist dieses Mal wieder ein Innenblockspieler. Mit 38 Zeitstrafen und zwei Roten Karten ist Routinier Patrick Wiencek der eifrigste Sünder im Kieler Kader. In Sachen Härte kann ihm eigentlich nur der überraschend schnell zur immens wichtigen Defensiv-Stütze gereifte Petter Øverby (35 Zeitstrafen/1 Rote Karte) das Wasser reichen. „Die Feierlichkeiten rauschten einfach so an mir vorbei. Genießen kann ich das alles sicher erst in den nächsten Tagen. Aber diese Saison wird immer einen besonderen Stellenwert haben“, so Wiencek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gilt mit Sicherheit auch für Welthandballer-Torwart Niklas Landin, der sich mit 363 Paraden (davon 15 Siebenmeter) nicht nur zum besten Keeper der Bundesliga aufschwang, sondern mit 495/23 Paraden insgesamt für den THW Kiel wieder einmal eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen hatte. Gepusht auch von seinem Kollegen Tomáš Mrkva (269/12). „Tomáš hat enorme Qualität reingebracht“, so Jicha. „Die Situation war nicht einfach für ihn, weil ich Niklas Landin immer etwas mehr Spielzeit gewidmet habe. Aber er hat nie gejammert, war immer da.“

Es ist ein gutes Zeugnis des Jahrganges 2022/2023. Dessen Ferien enden Mitte Juli genau dann, wenn Schleswig-Holsteins Schüler in die Sommerferien gehen. Dann ist der doppelte Welthandballer zwar nicht mehr an Bord. Aber die „Kobra“, der Shootingstar und der ewige Schwede schwitzen dann für ihr nächstes Zeugnis am Ende der Saison 2023/2024.

KN