﻿Abstieg naht: SVE Comet Kiel unterliegt VfR Neumünster

0:2-Heimpleite

In der Fußball-Landesliga Mitte hat der SVE Comet Kiel am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den VfR Neumünster mit 0:2 verloren und steht mit einem Bein in der Verbandsliga. Für das Team von SVE-Coach Steve Frank besteht kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket