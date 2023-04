THW-Rückraumspieler

Selten ist ein Neuzugang so beim THW Kiel eingeschlagen wie Shootingstar Eric Johansson. Der stille Schwede mit dem harten Wurf ist gekommen, um zu bleiben, baut sich mit Freundin Christina ein Nest an der Kieler Wasserseite. Aber wie lange will er wirklich in Kiel bleiben?