﻿Traum vom Klassenerhalt lebt: TSV Wattenbek siegt in Krimi bei HSG Wittlich

Zwei Spiele, zwei Siege: Der TSV Wattenbek ist auch nach dem zweiten Spieltag der Abstiegsrelegation in der Dritten Handball-Liga der Frauen auf Kurs. Die Peitschen siegten vor 285 Zuschauern mit 34:33 bei der HSG Wittlich. Leonie Thomssen steuerte ganze 14 Tore zum Auswärtssieg bei.

Wittlich. Die Hoffnung der Peitschen auf den Klassenerhalt in der Dritten Liga hat Nahrung erhalten: Die Handballerinnen des TSV Wattenbek siegten in der Abstiegsrelegation der Drittliganeunten bei der HSG Wittlich vor 285 Zuschauern in der BBS-Sporthalle Wittlich denkbar knapp mit 34:33 (21:20). Somit gehen die Bech-Schützlinge am kommenden Sonntag (17 Uhr) als verlustpunktfreier Spitzenreiter der Relegation ins finale Heimspiel gegen den bisher sieglosen SV Altencelle.