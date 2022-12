Deutschland ist nach 2018 zum zweiten Mal in Folge bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Nicht nur auf höchster Ebene diskutiert man, warum es dazu gekommen ist. Auch in der Segeberger Fußballszene besitzen die Aktiven eine Meinung.

Kreis Segeberg. Fußball-Deutschland befindet sich seit Donnerstagabend in Schockstarre. Der vierfache Welt- und dreifache Europameister ist trotz des 4:2 über Costa Rica nach 2018 zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Seitdem rauscht es im Blätterwald, überfluten die Experten den Fußballfan mit ihren Expertisen. Auch in der Segeberger Fußballszene wird über das Aus der Schützlinge von Trainer Hansi Flick heiß diskutiert.