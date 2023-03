﻿ADAC-Sportleiter und Ex-DMSB-Präsident Torsten Johne geht in den Ruhestand

Time to say goodbye: Torsten Johne verabschiedet sich von der Motorsportbühne. Der einstige Präsident des Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) geht nach 26 Jahren als Sportleiter des ADAC Schleswig-Holstein in den Motorsportruhestand. Hinter dem passionierten Ehrenamtler und Ehefrau Heidi liegen ereignisreiche Jahre.

Kiel. Die Costa Brava mit der spanischen Frühlingssonne wartet schon. Die Koffer sind gepackt. Raus aus dem feuchtnassen Kiel, rein in den Motorsport-Ruhestand im Süden. Damit endet eine Funktionärs-Ära: Torsten Johne räumt nach 26 Jahren im Ehrenamt seinen Schreibtisch als Sportleiter des ADAC Schleswig-Holstein. Zwischen 2008 und 2012 stand der 69-jährige Multi-Funktionär aus Kleinflintbek zudem dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) als Präsident vor.

In all den Jahren blieb Johne stets ein Mann, der die Sprache der Basis verstand. Der nie um einen guten Spruch verlegen war – weder als Sportfunktionär noch als Entertainer oder treuer Ehemann. „Ich wollte immer nahbar sein. Nie abgehoben. Einer, der vor Ort greifbar ist. Jeder konnte mich Tag und Nacht anrufen“, sagt Johne. Seine Leidenschaft galt seit 1972 dem Motorsport, seine Liebe bereits seit Schülertagen seiner späteren Ehefrau Heidi. „Wir waren noch Kinder, wurden gemeinsam erwachsen und sind gemeinsam gewachsen“, sagt Heidi schmunzelnd.

Torsten Johne lernte seine Heidi schon zu Schulzeiten kennen

1975 heirateten die beiden. Heidi war es, die ihrem Mann mit dem ersten sauber verdienten Geld den Rücken freihielt, als dieser an der Christian-Albrechts-Universität Mathematik und Chemie auf Lehramt studierte. Bereits seit 1972 teilten sie neues Hobby: Als in Kiel die legendäre Olympia Rallye mit den Heroen des Vierradsports startete, entflammte ihre Begeisterung für den Rallyesport. „Es hat mich sofort erwischt. Ich spürte sofort, das ist mein Sport“, erinnert sich Johne.

Voller Stolz: Torsten Johne präsentiert zu Anfang seiner Karriere seine Trophäen. © Quelle: Uwe Paesler

Auch Heidi packte das Motorsportfieber. Gemeinsame Orientierungsfahrten führten sie in den Folgejahren in die weite Welt. Heidi lenkte am Steuer, Torsten gab als Navigator auf dem Beifahrersitz die Kommandos. Die Rollenverteilung bei den Johnes? Stets geklärt! Johne formuliert es humorig: „Ich habe bei uns die Hosen an – aber Heidi sagt, welche.“

Torsten Johne entpuppte sich als Entertainer bei der Motorsportgala

Bereits Ende der 1970er-Jahre schlug Johne parallel zum Aktiven-Dasein die Funktionärskarriere ein. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Gymnasiallehrer – erst in Glinde, später als Studiendirektor am Gymnasium Altenholz – bekleidete er das Amt des Wagenreferenten beim ADAC Schleswig-Holstein und leistete Vorstandsarbeit beim AC Schleswig. Johne entpuppte sich als Visionär, engagierte sich für Nachhaltigkeit im Sport und schuf die Motorsportgala, bei der der ADAC jahrjährlich seine Besten ehrt.

Wortgewandt, charmant und elegant: Johne traf die Töne. Seine sonore Stimme – mal piano, mal forte – fesselte stets das Auditorium. Er umschiffte Klippen mit Verve, moderierte technische Pannen mit nordischer Gelassenheit weg. Unvergessen in Motorsportkreisen, als er Anfang der Neunziger selbst im Nebel nicht den Durchblick verlor. Eine Nebelmaschine hüllte damals den Rendsburger Festsaal, in dem Schleswig-Holsteins Motorsportler des Jahres geehrt werden sollten, minutenlang in weißen Dunst. Der Aus-Knopf versagte die Gefolgschaft, doch Johne spulte unbeirrt das Programm herunter – eben ein Profi im Ehrenamt.

Motorsportgala: Torsten Johne mit seinen Mitarbeiterinnen beim ADAC Schleswig-Holstein, die zum Abschied alle ein Kleines Schwarzes trugen. © Quelle: Rainer Pregla

„Ich bin schon immer eine Rampensau gewesen. Mit dem Mikrofon in der Hand bringt mich so schnell nichts aus der Fassung“, amüsiert sich Johne noch heute über manch gelungene Improvisationen auf der Bühne. Seine Frau kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Eigentlich darf man dem Mann kein Mikrofon in die Hand geben. Er hört einfach nicht auf zu sabbeln.“

Die Karriere als Rallyefahrer ließ er indes langsam ausklingen, ging nur noch sporadisch mit Ehefrau Heidi auf Ausfahrten. 1997 stieg er in den Vorstand des ADAC Schleswig-Holstein mit den Zuständigkeiten Jugend und Sport auf. „Wenn ich etwas anfasse, dann mache ich es auch mit 110 Prozent“, erklärt Johne seinen Antrieb für das Ehrenamt. Und er packte an, förderte die Jugend, engagierte sich seit der Gründung 1997 zudem beim DMSB zunächst im Umweltausschuss, später im Kart- und Rallyeausschuss. Initiierte in Schleswig-Holstein den Youngster-Cup im Automobilslalom, bei dem Nachwuchspiloten gleichgeartete Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, um einerseits den Geldbeutel der Familien zu entlasten und andererseits Chancengleichheit zu gewährleisten. „Heute gibt es diese Serie deutschlandweit“, sagt er nicht ohne Stolz.

Da, wo im nördlichsten Bundesland die Motoren knatterten, war der Sportleiter stets zu finden. „Ich wollte immer dabei sein, wollte sehen, wie sich etwas entwickelt. Ganz zu Anfang gab es für mich nur Motorsport auf vier Rädern. Den Zweiradsport musste ich erst kennlernen“, gesteht Johne, der heute gerne gemächlich auf seinem Chopper durch die Natur düst, um genüsslich am Nord-Ostsee-Kanal in aller Ruhe eine Zigarette zu paffen. Den Motorsport der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, war die Zielvorstellung Johnes: Er sorgte für die Einführung der C-Lizenz, die es den Breitensportlern ermöglichte, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Studienrat des Altenholzer Gymnasiums und DMSB-Präsident in Personalunion

Den Blick richtete er stets in die Zukunft, setzte sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein, trieb Innovationen voran. Nach dem tragischen Unfalltod eines jungen Mädchens im Kart ließ Johne die technischen Sicherheitsanforderungen im Kartsport komplett überholen. Später setzte er sich als einer der ersten für die Elektrifizierung im Kartsport ein. Immer häufiger zog es den SH-Sportleiter zum DMSB nach Frankfurt. Erst als Vizepräsident für Automobilsport, ehe er 2008 als Nachfolger von Hermann Tomczyk zum Präsidenten des DMSB gewählt wurde.

Es war eine fordernde Zeit. Häufig bestieg Johne kurz nach Schulschluss am Altenholzer Gymnasium in Kiel-Holtenau das Flugzeug und jettete in die Mainmetropole. Unter seiner Ägide firmierten die drei Trägervereine ADAC, AvD und DMV unter dem Dach des Deutschen Motor Sport Bundes, der die deutschen Interessen im internationalen Motorsport bei den Weltverbänden FIA und FIM vertritt. „Job und Ehrenamt ließen sich vereinbaren, aber ich musste teilweise sehr unangenehme Entscheidungen treffen, um gegenüber der FIA die Rolle des DMSB und des ADAC verteidigen“, blickt Johne zurück.

Er ehrte die Sieger der Formel-1-Rennen in Deutschland, stand am Folgewochenende bei der DTM an der Rennstrecke. Michael Schumacher, Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton – Johne machte Bekanntschaft mit den Größen der Motorsportszene. Traf auf Michail Gorbatschow und Wolfgang Schäuble, einst Innenminister und somit für den Sport verantwortlich. „Viele dachten immer, ich führe ein ganz entspanntes Leben und lächele nur in die Kameras. In Wahrheit war das harte ehrenamtliche Arbeit“, so Johne. Dass er sein Amt bereits nach vier Jahren wieder zur Verfügung stellte, sieht er im Nachhinein als seine schlechteste Entscheidung: „Es gab noch viel zu tun.“

Torsten Johne wird mit der Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet

Dem DMSB blieb er als Sportkommissar bis 2018 erhalten. 2019 wurde er neben seiner Tätigkeit als Sportleiter auch im Mitglied im Verwaltungsrat des ADAC e. V. Im vergangenen Jahr wurde Johne vom Land Schleswig-Holstein mit der Sportverdienstnadel als „herausragende ehrenamtliche Persönlichkeit des Sports“ ausgezeichnet. Gemeinsame Wegbegleiter wie ADAC-Sportsekretär Thorsten Schulz schätzten insbesondere Johnes Loyalität.

Den Rallyesport verlor er dabei nie aus den Augen. Jahrelang war er Rallyleiter der Wikinger Rallye. Stets an seiner Seite: Heidi, die jeweils die Verantwortung im Rallyebüro trug. Und heute sieht man den fast 70-Jährigen sogar wieder vermehrt auf der Rallyepiste. Mit Heidi nimmt er auf seinem MG an Oldtimer-Rallyes teil, gewann mehrfach die ADAC Sunflower Rallye. Sein Idol ist heute wie in den Anfangstagen Walter Röhrl. „Er war für mich wie ein Gott. Als ich sah, dass er bei einem Service in ein Stück Pflaumenkuchen biss, war ich baff. Plötzlich zeigte er menschliche Züge. Und diese Natürlichkeit hat er sich ebenfalls bis ins hohe Alter beibehalten – eben ein echtes Vorbild“, sagt Johne.

Die Umzugskisten sind gepackt: Torsten Johne (re.) und Ehefrau Heidi räumen den Schreibtisch im Büro des ADAC-Sportleiters – mit West Highland Terrier „Sir Henry“ im Karton. © Quelle: Uwe Paesler

Auch Johne ist Genussmensch: Ein Glas Grauburgunder, gutes Essen, danach ein Tropfen seines Leiblings-Brandy Cardenal Mendoza. Der Ruhestand naht, doch zuvor müssen Heidi und Torsten Johne noch raus ins Kieler Wechselwetter, Gassi gehen mit West Highland Terrier „Sir Henry“ – ganz ohne Motor und ohne Benzingestank, einfach zu Fuß. Seinen Schreibtisch wird er nicht vermissen. Sein Team beim ADAC schon. Johne droht lachend: „Ich komme wöchentlich vorbei! Aber nur zum Kaffeetrinken.“