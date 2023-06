﻿Adia Budde erfüllt in Osterrode über 3000 Meter Hindernis EM-Norm des DLV

Osterrode. 27 Grad im Schatten – den es nicht gab, der erste Start über 3000 Meter Hindernis, und dann gleich Meeting-Rekord und Erfüllung der EM-Norm: Adia Budde (TSV Altenholz) legte beim 14. Internationalen Sparkassen-Meeting in Osterrode ein weiteres fulminantes Rennen hin und nahm die erste Hürde für die Qualifikation zur U 20-Europameisterschaft in Jerusalem/Israel im August.

Die Altenholzer Gymnasiastin, die von der Stiftung Kieler Sporthilfe gefördert wird, muss in diesem Jahr zweigleisig laufen. Da die 3000 Meter Hindernis in Deutschland in ihrer Altersklasse nicht gelaufen werden, zur Junioren-EM aber gefordert sind, nutzte sie die Gelegenheit, in Osterrode in der Frauen-Klasse zu starten und von der 2000er- und die 3000er-Distanz zu wechseln. „Wir wollten die Strecke kennenlernen, konnten das bisher im Training nur mit Hürden simulieren, da wir in Altenholz keinen Wassergraben haben“, berichtete Trainer Karsten Ralfs. Und sein Schützling lief so, wie man es von ihr gewohnt ist. „Adia wäre nicht Adia, wenn sie nicht sofort das Heft in die Hand genommen hätte“, so Ralfs.

Als erste Frau unter zehn Minuten über 3000 Meter Hindernis beim Meeting von Osterrode

Souverän siegte sie in 9:59,96 Minuten, der ersten Zeit unter zehn Minuten in der Geschichte des Meetings, und hat die geforderte EM-Norm des DLV um über eine halbe Minute unterboten. Die Nominierung des deutschen Kaders für Jerusalem erfolgt in zwei Wochen nach der Juniorengala in Mannheim.

THW- und LAC-Athleten mit Top-Zeiten in Dortmund und Osterrode

Ebenfalls in Osterrode steigerte Luca Hey (THW Kiel) seine persönliche Bestzeit als Zweitplatzierter über die 400 Meter Hürden auf 52,12 Sekunden und bestätigte damit seine Position in den deutschen Top-Ten. Die B-Norm für die Deutsche Meisterschaft erfüllte Berit Mues (LAC Kronshagen) über die 800 Meter. Wie in Dortmund wenige Tage zuvor lief sie auch in Osterrode 2:09,61 Minuten über die zwei Stadionrunden und wurde Fünfte. Fest mit einer Teilnahme an der Deutschen U 20-Meisterschaft kann Fenna Wulf (LAC Kronshagen) planen. Sie erfüllte in Dortmund über 3000 Meter in 10:07,61 Minuten die Norm. Ihre persönliche Bestzeit steigerte sie um über eine halbe Minute und kam in der U 20 auf Platz zwei.ra

