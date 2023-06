﻿Adia Budde gewinnt souverän EM-Nominierungsrennen in Mannheim

Mannheim. Mit Sieg und Meeting-Rekord bei der Junioren-Gala in Mannheim hat Hindernis-Läuferin Adia Budde (TSV Altenholz) die letzte Hürde für die Nominierung zur U 20-EM in Jerusalem (7. bis 10. August) genommen. In einem taktischen Rennen über die 3000 Meter Hindernis setzte sich die Gymnasiastin auf den letzten beiden Runden von der Konkurrenz ab und siegte in 10:23,28 Minuten noch deutlich.

Die Richtzeit für eine EM-Teilnahme hatte Adia Budde bereits vor zwei Wochen gelaufen, beim Meeting in Mannheim ging es nun darum, sich in den Top-Drei zu platzieren. „Der Rennverlauf war wie von allen geplant. Bei Temperaturen von 30 Grad war es vor allem entscheidend, heil ins Ziel zu kommen und nicht in einen Sturz verwickelt zu werden. Deshalb haben wir von außen auch immer nur ‚Kontrolle, Kontrolle!’ reingerufen“, berichtete Trainer Karsten Ralfs.

Am Ende lief Adia Budde einen Vorsprung von fast zehn Sekunden raus

Die ersten zwei Kilometer lief das Feld im mäßigen Tempo, auf den abschließenden Runden war Adia Budde dann frisch genug, um noch einen Vorsprung von fast zehn Sekunden rauszulaufen. Dass sie dabei über 20 Sekunden über ihrer Bestzeit blieb und trotzdem einen Meeting-Rekord aufstellte, zeigt, wie sehr die Junioren-Gala in Mannheim stets von Taktik geprägt ist.ra

