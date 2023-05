﻿Adia Budde läuft beim 5000-Meter-Test zum deutschen Vize-Titel der U20

Mittweida. Die Medaillenjagd geht weiter: Nach der erfolgreichen Hallensaison mit dem Deutschen Meistertitel bei den U 20-Athletinnen über 3000 Meter ist Altenholz’ Top-Läuferin Adia Budde zum Auftakt der Freiluft-Saison gleich wieder aufs DM-Podium gestürmt. Im sächsischen Mittweida holte sie gleich bei ihrem ersten richtigen 5000-Meter-Lauf auf der Bahn die U 20-DM-Silbermedaille. Nur Langstrecken-Spezialistin Kira Weis (Gerlingen) war nicht zu schlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfolge auf Landesebene sammelte der LAC Kronshagen bei den Landemeisterschaften im Straßenlauf. In Kaltenkirchen holten sich Fenna Wulf (U20) und Philipp Rusch (Männer) die Titel über die 10 Kilometer.

Der Ausflug auf die Langstrecke zur DM in Mittweida zeigte, welche Ausdauer-Qualitäten Hindernis-Spezialistin Adia Budde zu bieten hat. Mit dem Start ließ sie sich auf keine Taktik-Spielchen ein, sondern setzte sich sofort an die Spitze des Feldes. Favoritin Kira Weis erkannte, dass dieses Rennen nur über die Tempohärte zu gewinnen war und machte fortan die Pace. Aus dem Feld der 18 Läuferinnen bildete sich schnell ein Spitzenquartett, das durch das hohe Tempo von Kira Weis immer weiter reduziert wurde. Adia Budde konnte bis 4000 Meter als einzige mithalten, musste dann aber auch die neue Meisterin ziehen lassen und kam in 16:27,98 Minuten als sichere Zweite ins Ziel.

Hohes Tempo vom Start weg passte Adia Budde ins Konzept

„Es ist eigentlich genauso gelaufen, wie wir uns gedacht haben. Wir wollten um die Medaillen mitlaufen und kein Bummelrennen. Kira hatte Angst vor Adias Turbo und wollte es deshalb auf der Strecke entscheiden. Ihr Tempo zwischendurch mit 76er Runden war höllisch“, berichtete Trainer Karsten Rahlfs, der bereits vorausblickt: „Für uns war das 5000-Meter-Rennen im Aufbau eine gute Gelegenheit, um die Grundlagenausdauer zu checken. Perspektivisch könnte die Langstrecke in vier bis fünf Jahren interessant werden. Aber für diese Saison ist das abgeschlossen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die 3000-Meter-Hindernis mit der EM-Ausscheidung im Juni in Mannheim.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei LM-Titel auf der Straße für den LAC Kronshagen

Für die Langstrecken-Läufer des LAC Kronshagen ging es derweil in Kaltenkirchen auf die Straße: Zwar war es nur eine kleine Kronshagener Gruppe, die aber sorgte für herausragende Ergebnisse. Bei den Männern diktierte Philipp Rusch das Geschehen und holte sich in 32:45 Minuten mit fast eineinhalb Minuten Vorsprung den Titel. Eine neue persönliche Bestzeit stellte Fenna Wulf auf. Ihre 37:38 Minuten waren dann auch gleichbedeutend mit dem Gewinn des U 20-LM-Titels. Für eine weitere Medaille sorgte Meike Zembold, die in der Frauen-Konkurrenz auf Rang drei kam (39:02 Minuten).