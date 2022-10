﻿Adler des Kieler TV müssen beim Tabellendritten PSV Neustrelitz ran

In der Grünen Hölle des Nordens

In der Grünen Hölle des Nordens

Mit der Rallye Atlantis des MSC Kaltenkirchen findet am Sonnabend ab 12 Uhr eines der spektakulärsten Motorsport-Events in Schleswig-Holstein statt. Bereits zum 53. Mal richtet der MSC die Wettfahrt auf, bei der neben ambitionierten Lokalmatadoren auch Deutsche Meister an den Start gehen.