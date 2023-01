﻿Verbandsliga: Ein neues Trio soll Ladehemmungen des SC Rönnau 74 beenden

Klein Rönnau. Als Tabellenfünfter überwintern die Verbandsliga-Fußballer des SC Rönnau 74 in der Südwest-Staffel. Was der Truppe von Trainer Sören Warnick, die nur einen Zähler hinter dem Zweitplatzierten TSV Bargteheide zurückliegt, zu einem echten Spitzenteam fehlt, monierte Warnick in den ersten Saisonmonaten häufig. „Wir brauchen dringend einen Knipser“, haderte Rönnaus Coach. „Einer, der unsere Chancen, die wir uns regelmäßig erspielen, auch verwerten kann.“ Der SCR erzielte in seinen 16 Spielen ganze 24 Treffer. Zum Vergleich: Spitzenreiter SV Todesfelde II traf wie der TSV Bargteheide 51 Mal ins Netz.

Adrian Rupsch soll Ladehemmungen beenden

Adrian Rupsch und Florian Meyer sollen diese chronischen Ladehemmungen der Rönnauer Offensive in der Rest-Rückrunde beenden. Große Hoffnungen setzen die Klein Rönnauer dabei in Rupsch, der in Hamburger Fußballkreisen auch als Adrian Voigt bekannt ist. Für den SC Vorwärts/Wacker Billstedt und den TuS Dassendorf absolvierte der 29-Jährige insgesamt 46 Oberliga-Spiele und erzielte dabei 13 Treffer. In der Landesliga, wo Rupsch für den Oststeinbeker SV, FC Voran Ohe und VfL Lohbrügge 66 Mal aufgelaufen war, gelangen ihm 38 Tore. „Die Zahlen sprechen für sich“, freut sich Obmann Thorsten Krämer über den Zugang, der aus der Hansestadt nach Bad Segeberg umziehen wird.

Florian Meyer kommt aus Todesfelde

Florian Meyer ist im Kreis Segeberg schon ein alter Bekannter. Seit 2018 stürmte der 22-Jährige für den SV Todesfelde. Zumeist in der zweiten Mannschaft, im Frühjahr 2022 schnupperte er im Trainingslager in der Türkei beim Oberliga-Team hinein. Durchsetzen, auch aufgrund von Verletzungen, konnte er sich „oben“ aber nicht. „Flo will bei uns wieder an seine alte Form anknüpfen“, erklärt Krämer, der mit Jasper Fredrich einen Youngster verpflichten konnte, der zuletzt für die U19 der SG VfR/Gadeland/SV Tungendorf aktiv war. Er wird erst als freigeholter A-Jugendlicher ab Sommer für die Elf von Trainer Sören Warnick auflaufen dürfen.