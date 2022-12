Hengste auf dem Laufsteg in der Station Maas J. Hell

In einem kurzweiligen Programm zeigten sich 14 Hengste und einige Nachkommen bei der Adventspräsentation der Hengststation Maas J. Hell in der vorweihnachtlich dekorierten Reithalle in Klein Offenseth.

Klein Offenseth. 14 Hengste und einige Nachkommen boten bei der Adventspräsentation der Hengststation Maas J. Hell einmal mehr Anlass zum Austausch und zum Staunen. Etwa über die hervorragende Entwicklung des dreijährigen 1. Reservesiegers der Holsteiner Körung 2021, Chavaros II von Charleston-Con Air, der unter dem Sattel von Philipp Schulze das Programm eröffnete. Nach rund zwei Stunden Hengstpräsentation blieben etliche Besucher/innen, um beim zünftigen Ausklang in der Halle noch lange zu diskutieren und sich auszutauschen.

Der Jüngste in der Hengstriege der Station Maas J. Hell, der dreijährige erste Reservesieger Chavaros I von Charleston-Con Air mit Philipp Schulze. © Quelle: Janne Bugtrup

Philipp Schulze und Claudia Wähling zeigten Hengste in perfekter Form, altersgemäß ausgebildet und sportlich auf dem richtigen Weg. Etwa den Stakkato-Gold-Sohn Stakkadetto, den Vize-Landeschampion der vierjährigen Holsteiner Pferde, der stets mit Spitzennoten glänzt. Casselot von Cassoulet, Quiwi Capitol von Quiwi Dream, der bereits internationale Meriten gesammelt hat unter Philipp Schulze und auch Colcannon von Cornet Obolensky, dessen Schleifensammlung mit Philipp Schulze konstant wächst. Einen wohlbekannten Sporthengst präsentierte Claudia Wähling, denn Fantasio von FAN Holland-Argentinus erhielt aktuell auch die Zulassung für die Holsteiner Zucht.

Bewunderung erzeugten wieder einmal die älteren Hengste der Station mit dem 31-jährigen Top-Star Calidio I an der Spitze, denn nicht nur die Vererbungsleistung, auch der hervorragende, frische Zustand der Hengste spricht sowohl für ihre Genetik als auch für die sorgsame Pflege und Haltung der Hengste auf der Station Maas J. Hell.

Zu den vierbeinigen Besuchern der Adventspräsentation zählten der fünf Jahre alte Central Park-Sohn Charmeur aus einer Corofino-Mutter (Stamm 3664) aus der Zucht von Oliver Timm, den Dominik Wohlers vorstellte und ebenso eine Canstakko-Tochter aus der Zucht von Kersten Lutzke: Imella Lu aus einer Cormint-Mutter. Ausbilderin Antonia-Selina Brinkop präsentierte die Canstakko-Tochter. Und aus der Zucht des Stationseigners Herbert Ulonska stammt der zwei Jahre alte Colcannon-Sohn Caspari aus einer Cash and Carry-Mutter (Stamm 776), der noch in der Entwicklung steht, aber bereits die Qualitäten seines Vaters Colcannon erkennen lässt. Eine Zusammenfassung der Hengstpräsentation wird in Kürze bei clipmyhorse.tv in der Mediathek verfügbar sein.