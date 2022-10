Das Verhältnis zwischen einigen KSV-Fans und den Kieler Nachrichten ist angespannt – jetzt ist jedoch eine rote Linie überschritten: Mit einem Banner, das sich ganz persönlich gegen KN-Fußballexperte Andreas Geidel richtet, ist am vergangenen Sonnabend im Stadion ein neuer rauer Ton angeschlagen worden. Was sagt der Verein dazu?

Aggressives Banner: Fans gehen KN-Reporter im Stadion an

Kiel. Wer beim Heimspiel von Holstein Kiel am vergangenen Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf die Westtribüne im Blick behielt, konnte dort etwas Bemerkenswertes sehen: Kurz nach der Halbzeitpause erschien hinter dem Banner des Fandachverbandes „Block 501“ plötzlich ein Spruchband, auf dem der KN-Fußballexperte Andreas Geidel angegangen wurde. „Geistige Tiefflieger erteilten Stadionverbot für Andreas Geidel. Das war’s für den Holstein-Experten!“, war dort zu lesen (siehe Foto).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zwischen einigen KSV-Fans und den Kieler Nachrichten knirscht es öfter mal. So weit, einen KN-Mitarbeiter im Stadion öffentlich anzuprangern, sind die Anhänger der Störche bislang aber noch nie gegangen. Das Pikante daran: Das Banner wurde von Fanvertretern kurz vor Spielbeginn dem Verein vorgelegt – dessen Vertreter haben es durchgewunken. Man werde diesen Sachverhalt „nochmals eingehend intern prüfen und besprechen“, erklärte am Montag auf KN-Nachfrage KSV-Präsident Steffen Schneekloth.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Banner bezieht sich auf eine Aussage von Andreas Geidel im erfolgreichen KN-Podcast „Holstein eins zu eins“. In der am 19. Oktober erschienenen Folge bescheinigte Geidel den Erfindern der Fangesang-Zeile „Hessen – Kassel – Holstein Kiel“ geistigen Tiefflug. Ob der Text auf dem Banner tatsächlich als Bedrohung gegen die Person Andreas Geidel zu verstehen ist, ist noch unklar – ein im Profifußball häufig eingesetzter Sicherheitsbeamter der Polizei sieht in den zwei Zeilen auf den ersten Blick durchaus Drohpotenzial und sogar strafrechtliche Relevanz.