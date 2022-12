﻿Aikido ist eine Kampfkunst, die Angreifer außer Gefecht setzt

Transfergerüchte kreisen über Projensdorf

Auch während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar machen die Transfergerüchte vor Holstein Kiel nicht halt. In der vergangenen Woche kamen gleich zwei Themen bei den Störchen in Sachen Zu- und Abgänge auf. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.