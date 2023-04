Aktion „KN bewegt“: So fördert der Teamwettbewerb die Gemeinschaft

Ob Verein, Firma, Freunde oder Familie: Noch bis Freitag, 14. April, können Sie Ihr Team für „KN bewegt“ anmelden. Warum die Kieler Volksbank wieder mit acht Teams am Start ist und was das gemeinsame Kilometersammeln auch in diesem Jahr ausmacht.

Gehen in diesem Jahr in acht Teams bei der Aktion „KN bewegt“ an den Start: hier einige der Läuferinnen und Läufer der Kieler Volksbank.

Kiel. Fünf Läuferinnen und Läufer, ein Team: Beim Teamwettbewerb „KN bewegt“ steht die Gemeinschaft und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung starten mit Zippel’s Läuferwelt und dem Auto Centrum Lass in eine neue, dritte Runde. Noch bis zum Freitag, 14. April, können Sie Ihr Team anmelden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Woche lang, vom 24. bis zum 30. April, sollen massenhaft Kilometer gesammelt werden. Ob joggend, walkend, wandernd oder gehend – das spielt keine Rolle. Die zurückgelegten Strecken melden die Teamkapitäne auf einem Portal. Die beste Gruppe sowie zwei weitere zufällig ausgeloste Teams werden mit Laufschuhen ausgestattet, zudem wird ein Hybridfahrzeug für ein Wochenende verlost. Mitmachen können Teams von Firmen, Vereinen, aus Familien und Freunden. Für Firmenteams betragen die Gebühren 50 Euro, für alle übrigen 25 Euro.

Verein „KN hilft“: Teilnahmegebühr kommt Krebspatienten und Forschung zugute

Die Teilnahmegebühr fließt an den gemeinnützigen Verein „KN hilft“ und soll in diesem Jahr wieder Krebspatienten zugutekommen. „KN hilft“ unterstützt sowohl die Sport- und Bewegungstherapie am Universitären Cancer Center Schleswig-Holstein als auch das Institut für Experimentelle Tumorforschung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laufen kann jeder für sich – auch wenn die Kieler Volksbank zeigt, dass es am zusammen am meisten Spaß macht. Diese ist auch 2023 dabei, schickt acht Teams ins Rennen und stockt den Spendenbetrag auf 1250 Euro (anlässlich des 125-jährigen Jubiläumsjahres) auf. „Wir wollen Geselligkeit und Bewegung verbinden, Gesundheitsmanagement steht bei uns weit oben“, sagt Vorstandsassistentin Esther Irmer und erinnert sich an den Flurfunk während der Wettbewerbswoche in den beiden vergangenen Jahren. „Man stachelt sich schon gegenseitig an.“ Extra-Runden in der Mittagspause oder nach Feierabend seien keine Seltenheit gewesen. Mit gutem Grund: Schließlich durften sich die aktivsten Läufer über ein Teamfrühstück freuen.

Lesen Sie auch

Bei allem Ehrgeiz bemüht Irmer den olympischen Gedanken und betont: „Dabei sein ist alles.“ So sieht es auch Anna Narjes, die gemeinsam mit Irmer die Laufteams bei der Kieler Volksbank organisiert und schon in den vergangenen beiden Jahren bei der Aktion „KN bewegt“ dabei war. „Jeder Schritt zählt, das fand ich direkt ganz cool.“

Anna Narjes erinnere sich noch genau an die erste Ausgabe im Jahr 2021, als sie 25 Kilometer am Tag abgespult habe, viel spaziert, auch gejoggt sei. Ganz nach dem Motto: Ausreden zählen nicht. Vor allem, weil sie den Nutzen im Arbeitsalltag auf der Arbeit spüre: „Das Laufen hat uns schon als Team zusammengeschweißt. Man hat immer ein Thema, über das man schnacken kann. Und man freut sich, gemeinsam etwas geschafft zu haben.“