Alexander Mühling verlässt Holstein Kiel am Saisonende

Flohmarktsaison in Kiel startet am 2. April

Am 2. April startet auf dem Kieler Rathausplatz die Flohmarktsaison. Bis Anfang Oktober veranstaltet das Kieler Ordnungsamt an zwölf Sonntagen große Flohmärkte in der Innenstadt oder an der Hörn sowie kleinere Spezialmärkte für Kindersachen auf dem Holstenplatz.