Alles wird (wieder) gut!

Der THW Kiel betreibt mit einem Sieg gegen Celje Wiedergutmachung und kann jetzt Daumen drücken. Mit ein bisschen Glück ist sogar Platz drei in der Gruppenphase der Champions League noch möglich. Und am Sonntag könnte dann Wiedergutmachung 2.0 folgen in der Handball-Bundesliga in Lemgo. So oder so, es geht weiter, immer weiter.

machen Sie das manchmal auch? Sich vor eine Tabelle setzen, draufstarren, verschiedene Szenarien durchspielen, rechnen, träumen, abwägen, verwerfen, weiter träumen. Als Fan eines großen Fußballklubs aus Nordlondon bin ich darin ganz gut (und wurde in den letzten achtzehneinhalb Jahren nicht selten enttäuscht). Als Redakteur der Kieler Nachrichten, dessen Haupteinsatzgebiet der deutsche Rekordmeister THW Kiel ist, gehören tabellarische Verhaltensauffälligkeiten zum beruflichen Alltag. Mit dem furiosen 39:27 gegen RK Celje hat der THW Kiel seine Hausaufgaben gemacht und darf jetzt ausnahmsweise einmal anderen die Daumen drücken. Genauer gesagt: KS Kielce und Pick Szeged. Die einen spielen an diesem Donnerstag, die anderen am kommenden Mittwoch gegen den HBC Nantes. Und wenn beide die Franzosen schlagen, steht die Tür zu Platz drei in der Champions-League-Gruppe B weit offen. Was das bedeutet? Ein vermeintlich leichterer Gegner und Rückspiel-Heimrecht in den Play-offs zum Beispiel. Und ein mögliches Viertelfinale gegen den SC Magdeburg. Da wäre dann eine Wiedergutmachung möglich. Aber das ist eine andere Geschichte.

Apropos Wiedergutmachung. Die Zebras können das. Celje, Kielce, Nantes - die Hinspiele gingen jeweils verloren, die Rückspiele haben Niklas Landin und Co. gewonnen. Ein gutes Omen für das, was da noch kommt. Im März das Rückspiel gegen die Füchse Berlin (Hinspiel verloren), im April die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt (Hinspiel verloren) und an diesem Sonntag (16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) das Bundesliga-Rückspiel beim TBV Lemgo Lippe (Sie wissen schon!). Was es dabei für die Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha abzustellen gilt: die konstante Inkonstanz. Denn wenn es läuft, dann läuft‘s auch rund und schön und mitreißend. Siehe Celje! Aber manchmal läuft‘s eben nicht. Siehe Szeged! Aber mit ein bisschen Daumendrücken ist - wie gesagt - noch alles drin. Und dann wird alles (wieder) gut!

Auch für Yannick Fraatz. Der junge Rechtsaußen muss derzeit nach den Verletzungen von Sven Ehrig und Niclas Ekberg als Alleinunterhalter ran. Ein Berufsbild, das im Kosmos der Kieler Handball-Stars kein unbekanntes ist. Filip Jicha sagt: „Was Yannick macht, macht er gut.“ Mehr geht ja kaum. Und Fraatz, Sohn der deutschen Handball-Legende Jochen „Scholle“ Fraatz, der mit 2683 Toren auf Platz vier des ewigen Bundesliga-Torjägerrankings liegt, hat große Pläne. Gern würde der 23-Jährige nach seiner Rückkehr zum Bergischen HC irgendwann wieder zum THW Kiel zurückkehren. Warum eigentlich nicht? Schließlich läuft der Vertrag von Routinier Niclas Ekberg im Sommer 2024 aus.

Zitat der Woche

Es würde mich schon freuen, vielleicht auch irgendwann wieder hier zu landen, da bin ich ehrlich. Yannick Fraatz THW-Rechtsaußen, der nach der Saison zum Bergischen HC zurückkehrt

Statistik der Woche

100.000 Euro - diese Schallmauer hat THW-Kreisläufer Patrick Wiencek im Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen durchbrochen. Denn seit der Saison 2012/2012 fließen für jedes Bundesliga-Tor des Kieler Routiniers 100 Euro als Spende an die die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Insgesamt hat der Kieler Publikumsliebling seit Beginn der Spendenpatenschaft 814 Treffer in der Bundesliga erzielt. Weil THW-Hauptsponsor „Orlen“ die Spendensumme stets am Saisonende aufrundet, ist die 100.000-Euro-Hürde nun übersprungen. „Die Hilfe für die Kinderkrebsstation ist eine echte Herzensangelegenheit von mir. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Toren noch lange helfen kann, ihre Arbeit und die Kinder zu unterstützen“, sagte Wiencek.

Lesenswertes

Schön, dass Sie uns lesen!

