﻿Schock im Kieler Amateurfußball: Poststörche dürfen nicht mehr in Kreisliga spielen

Kiel. Die Entscheidung ist gefallen: Die Poststörche der SG PTSK/Holstein werden in der kommenden Saison nicht auf Torejagd in der Herren-Kreisliga gehen. Der Vorstand des Kieler Traditionsvereins hat die Mannschaft nicht für den Spielbetrieb gemeldet, die Frist ist am vergangenen Freitag verstrichen – ohne Korrektur in letzter Minute. „Das ist final“, sagt Spieler und Mannschaftsratsmitglied Jan Pannenborg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem sich das Team am vergangenen Donnerstag an die Öffentlichkeit gewendet hatte (wir berichteten), ließ es am Sonntag über die sozialen Medien verlauten: „Nach intensiven letzten Tagen und Nächten müssen wir euch leider mitteilen, dass wir trotz größter Anstrengungen und vieler Gespräche keine Meldung für die kommende Saison realisieren konnten.“ Ein Kontakt mit dem Vorstand sei laut Pannenborg seit Donnerstag nicht mehr zustande gekommen. Um das Team melden zu können, hätte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit des PTSK-Vorstands benötigt, der aus drei Personen besteht.

Konflikte mit Vorstand – Juristische Verfahren laufen

Nach andauernden Konflikten mit der Vereinsspitze sei die Situation, so Pannenborg, in der vergangenen Saison eskaliert, die Jahreshauptversammlung im März abgebrochen worden. „Der 1. Vorsitzende Horst Albert hat sich als einziger mit Händen und Füßen gegen Wahlen gewehrt. Er stellt sich über Satzung und Verein“, sagt der SG-Akteur. Derzeit laufen juristische Verfahren, doch die kommen für die Kreisligakicker zu spät. Der Vorstand hingegen wirft den Kickern vereinsschädigendes Verhalten, „ein regelrechtes Saufgelage“ und Randale an einer Verkaufsbude am Platz nach der Nichtabstiegsparty im Mai vor. Stimmt nicht, sagt Pannenborg. Albert stand am Montag nicht für ein Gespräch zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was nun aus den PTSK-Fußballern wird? „Wir haben am Dienstag eine Krisensitzung, um uns zu besprechen, wie es weitergeht“, so Pannenborg. Eigentlich wollte die Mannschaft dann mit Neu-Trainer Dennis Redmann an der Seitenlinie und einem Kader von etwa 30, 35 Spielern in die Vorbereitung starten. Jetzt kommt es anders.

Amateurklubs in Schleswig-Holstein solidarisieren sich mit PTSK-Fußballern

Immerhin ein kleiner Trost: In den vergangenen Tagen habe es einen „krassen Rücklauf“ von anderen Vereinen in Schleswig-Holstein gegeben. „Viele haben sich mit uns solidarisiert“, sagt der SG-Spieler. Weil eine Mannschaftsmeldung nicht mehr möglich sei, könne man aber nicht mehr komplett neu anfangen, müsste eine bestehende, gemeldete Mannschaft übernehmen. Eine Lösung für einen Verein respektive einer Mannschaft, die mit personellen Problemen zu kämpfen hat? Gespräche hierzu sollen bereits laufen.

Lesen Sie auch

Dem Fußballverband sind dagegen die Hände gebunden, weil der Verein als e.V. autark bei der Mannschaftsmeldung ist. „Für den Sport können wir das nur als Niederlage werten“, sagt Tobias Kruse, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes, nachdem die PTSK-Kicker seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr in der aktuellen Fassung der Staffeleinteilung gelistet sind und so kein Startrecht haben. „Dass eine sportlich qualifizierte Mannschaft nicht teilnehmen darf, weil der Verein das untersagt, kennen wir so nicht.“

KN