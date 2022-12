﻿An diesen drei Baustellen muss Holstein Kiel in der Winter-Vorbereitung arbeiten

Trotz 25 Punkten und einem soliden achten Tabellenplatz war man bei Holstein Kiel mit der Hinrunde nicht ganz zufrieden. In der Rückrunde soll sich das ändern. Wichtig sind dabei vor allem drei Baustellen, auf denen bei der KSV mit Hochdruck gearbeitet wird.

Kiel. Nach rund vier Wochen WM-Pause startet Holstein Kiel am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Zweiten Liga. Das Bemühen, in der Hinrunde bereits begangene Fehler abzustellen, ist bei den Störchen groß. Sportchef Uwe Stöver und Trainer Marcel Rapp analysierten nach dem letzten Heimspiel gegen Hannover 96 unisono, dass die Kieler vier bis fünf Punkte zu wenig geholt hätten. Das liegt auch an den drei großen Baustellen bei den Störchen.