﻿Hallenturnier: Comeback des Fußball-Budenzaubers in Leezen

Das Teilnehmerfeld des Solarstromcups füllte sich zügig, die Vorfreude steigt: Mannschaften und Fans haben nach zwei Pandemie-Wintern ohne Turniere so richtig Bock auf Fußball-Budenzauber. Der Leezener SC richtet sein Traditionsturnier vom 6. bis 8. Januar aus.

Leezen. Die Vorfreude steigt täglich. Nach zwei Pandemie-Wintern ohne Solarstromcup richtet der Leezener SC endlich wieder sein Fußball-Hallenturnier aus. Gespielt wird vom 6. bis 8. Januar in der Halle des Schulzentrums. In fünf Vorrundengruppen treten 25 Mannschaften an, um die Trophäe zu gewinnen. Titelverteidiger SV Todesfelde fehlt im Feld. Der Oberligist ist am Sonnabend, 7. Januar, beim Hallenmasters von Schleswig-Holstein in der Kieler Wunderino-Arena im Einsatz.