﻿Annika Eichberger aus Kiel punktet bei Fitness-WM auf Aruba

Kielerin Annika Eichberger reiste zu den Worlds der Masters in der Funktionalen Fitness nach Aruba, überzeugte in den Kraft-Übungen und landete auf dem 16. Platz ihrer Altersklasse.

Aruba. Temperatur: 30° Celsius. Luftfeuchtigkeit: extrem. Also Gewichtsweste an und ab auf die Laufstrecke, anschließend in die Halle zu Kraft-, Koordinations- und Geschicklichkeitsaufgaben. Mit Aruba verband Annika Eichberger in den vergangenen Tagen nur an zweiter Stelle karibische Urlaubsträume. Vielmehr war das Eiland vor der venezolanischen Küste Stätte ihrer bisher größten sportlichen Herausforderung. Die 45-jährige Kielerin absolvierte bei den Master-Weltmeisterschaften in der funktionalen Fitness ein kräftezehrendes Programm und platzierte sich in ihrer Altersklasse (45 bis 49 Jahre) auf Rang 16.

Zum Auftakt der WM gab es für Annika Eichberger die kombinierte Ausdauer-Übung. © Quelle: privat

Kurz vor dem Wettkampf wirkte Annika Eichberger nervös angesichts der Aufgaben, die auf sie zukommen sollten: „Bei den Gewichtheber-Tests fühle ich mich gut. In der Kraft habe ich ordentlich zugelegt. Das Workout mit Jumps und Pull-Ups wird mir aber schwerfallen, und die kombinierte Übung aus Laufen und Schwimmen wird hart.“

Zum Start in den Wettkampf hatten die Organisatoren den Ausdauer-Test angesetzt: 2,5 Kilometer Laufen mit Gewichtsweste, 500 m Schwimmen im Atlantik und erneut 2,5 Kilometer Laufen (ohne Gewichtsweste) ließen den Athleten keine Möglichkeit, um die Palmen umrankte Szenerie am Strand zu genießen. Nach 50:45 Minuten hatte die Kielerin die Tortur bewältigt und einen guten Einstieg in den Wettkampf gefunden. Abseits der Kraft-Übungen hatte sie sich vorgenommen: „Das Beste rausholen und hoffen. Hauptsache, ich habe Spaß. Cool wäre es, wenn ich insgesamt auf Platz 15 lande“, so Eichberger vor dem Ausdauer-Wettkampf. Mit Rang 13 zum Auftakt lag sie damit bestens auf Kurs.

Kielerin überzeugt bei Kraft- und Power-Übungen

Doch es folgten fünf weitere harte Prüfungen. Immer wieder kam die Langhantel zum Einsatz, die beim Reißen und Drücken zur Hochstrecke zu bringen war. Sprünge und Klimmzüge forderten die Arbeit mit dem eigenen Körpergewicht. Beim Seilspringen mit Doppelschlag war die Koordination gefragt, Handstand und das Hochstemmen aus dem L-Sitz erforderten turnerische Qualitäten, und bei der Power-Übung zum Abschluss mit Burpees (Kombination aus Liegestütz, Kniebeuge und Strecksprung) im Wechsel mit dem Reißen der Langhantel auf Brusthöhe ging es an die Kraftreserven. „Mit dem insgesamt 16. Platz in meiner Altersklasse bin ich meinem Ziel sehr nahe gekommen. Im Strength-Test konnte ich einen persönlichen Rekord mit 70 kg beim Clean (vergleichbar dem olympischen Reißen, d. Red.) aufstellen. Und den letzten Test habe ich in 3:31 Minuten richtig durchgepowert.“

Annika Eichberger (vorn, 2. von links) fühlte sich im deutschen Kader auf Aruba rundum wohl. © Quelle: DBVFF

Immer mit in der Halle: ihr Mann Sven und eine inspirierende Atmosphäre unter den Athleten. „Es war eine wertvolle Erfahrung, im deutschen Kader unterwegs gewesen zu sein. Jeder hat sich für jeden gefreut. Auch die internationalen Teilnehmer waren sehr entspannt“, berichtet die Sportlerin aus der Kieler Athletenschmiede von dem WM-Erlebnis in einer Sportart, die sie erst vor einem Jahr so richtig entdeckt hat.

Aufstieg in den WM-Kader nach einem Jahr ambitionierten Trainings

Vor acht Jahren startete sie mit einem Fitness-Probetraining, wuchs in die Szene hinein und war besonders beeindruckt vom Crossfit. „Das sind schon krasse Athleten“, so Eichberger. Sie selbst schlug aber den Weg zur funktionalen Fitness ein, die sich mehr an Breitensportler richtet, Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit, turnerische Fähigkeiten fordert. „Vor einem Jahr bin ich ambitionierter eingestiegen – mit Trainingsplan und Online-Coach. In der Woche absolviere ich sieben Einheiten, davon ein- bis zweimal Ausdauer und dreimal Kraft“, berichtet die Kielerin. „Es macht nicht immer Spaß. Aber es macht einen stärker.“ Das Training soll vor allem alltagstauglich sein: Annika Eichberger bestätigt: „Ich habe weniger Rückenschmerzen. Wenn der Fahrstuhl ausfällt, dann komme ich auch mit der Treppe klar.“

An Wettkämpfe hatte sie ursprünglich nicht gedacht. „Dafür bin ich gar nicht der Typ. Mein Mann hat mich überzeugt. Bei der deutschen Meisterschaft habe ich mich gleich für die Worlds qualifiziert. Und dieses WM-Erlebnis nimmt mir nun keiner mehr.“