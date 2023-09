﻿Kieler Segelpioniere beim Whitbread Round the World Race: „Heute undenkbar“

Kiel. Ein heftiger Regenguss kann dieser Gesellschaft nichts anhaben. Auch drei nicht. Rückt man halt eng zusammen, unter Schirmen und dem großen Segel vor dem Klubhaus des Akademischen Segler-Vereins (ASV) in Kiel. So wie damals, 1973/74, als sich 15 Studenten in das Abenteuer Weltumseglung stürzten, am ersten Whitbread Round the World Race, dem heutigen Ocean Race, teilnahmen.

50 Jahre später sind sie Mittelpunkt der ASV-Feierlichkeiten zum Jubiläum der ersten Crewregatta um die Welt von Portsmouth über vier Etappen via Kapstadt, Sydney und Rio de Janeiro zurück nach England. „Es ist großartig, dabei gewesen zu sein“, sagt Thomas Weber. „Und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, wie wir das damals hinbekommen haben.“

„Peter von Danzig“ ist das älteste Boot im Rennen – und das einzige ohne Motor

1972 las der damalige Medizinstudent in den Kieler Nachrichten von den ASV-Plänen, nahm Kontakt auf. Er wurde Teil des Teams und später der Stammcrew um Skipper Reinhard Laucht, die die vereinseigene Yawl „Peter von Danzig“, knapp 18 Meter lang und gut vier Meter breit, auch in eigener Handarbeit fit machte und in See stach. Ein Husarenstück. „Das wäre heute undenkbar“, sagt Weber.

Zu technisiert, zu kostspielig sind derartige Regatten schon seit den 80er Jahren. Der „Peter“ war 1973 das älteste Boot im Rennen, das einzige deutsche – und das einzige ohne Motor. Das Budget betrug rund 50 000 D-Mark. Zum Vergleich: Die siegreiche „illbruck“-Kampagne 2001/02 kostete rund 40 Millionen Mark. 3000 Mark zahlte jeder Segler selbst, vor allem für die eigene Versorgung. An Bord waren zu Beginn unter anderem 200 kg eingemachte Kartoffeln, 350 Kilo Haferflocken, 75 Kilo Zucker, 300 Kilo Brot in Dosen, 300 Kilo Milch, 200 Kilo Fleisch und Wurst, 90 Kilo trockene Grundnahrungsmittel und 1,6 Tonnen Trinkwasser.

Kieler Crew chancenlos gegen Konkurrenz aus Profis von Marine und Co

In 204 Tagen absolvieren die Kieler die rund 27 000 Seemeilen – 52 Tage mehr als die siegreiche mexikanische „Sayula“. Sie waren chancenlos gegen die teils eigens für das Rennen gebauten Boote, die professionellen Teams aus britischer Marine und französischen Hochsee-Experten. Segelten ihr eigenes Rennen. Gegen Wind und Wetter. Gegen die See.

Ein Rennen Auch gegen Enge, schlechte Belüftung und schwierige Hygieneverhältnisse. „Das war schon eine große Probe“, sagt Weber. „Menschen mit den unterschiedlichsten Biographien, den verschiedensten Erziehungen auf so engem Raum.“ Da habe es natürlich auch Verstimmungen gegeben, Missmut und Diskussionen. „Aber wir konnten uns auch danach alle immer noch gern sehen.“

Drei Segler verloren beim ersten Whitbread Round the World Race ihr Leben

So wie jetzt zur Feier mit kleiner Jubiläumsregatta von rund 20 Booten – darunter auch „ihr“ alter „Peter“, vom ASV 1991 verkauft und heute als Charterschiff „Peter von Seestermühe“ unterwegs. Weber durfte zuvor ein Stück mitsegeln, spürte nochmal die ganz eigene Rhythmik, die Bewegungen. „Da kamen sofort die Erinnerungen“, sagt er.

Erinnerungen an eine Regatta um die Welt, die man als „Last Ship Home“ beendete – mit der Betonung auf „Home“. Nur 14 der 19 Yachten konnten das Rennen beenden, im Südpolarmeer verloren drei Segler ihr Leben. „Das ging uns sehr nah – auch wenn wir davon überzeugt waren, dass unser Schiff sicher ist“, sagt Weber. Die Kieler Crew überstand die Strapazen ohne nennenswerte Havarie und mit Ausnahmen wie einem Mittelfußbruch und einem schnell überstandenen Schreckmoment mit „Mann über Bord“ nahezu unbeschadet – und verdiente sich weltweit Respekt.

Respekt natürlich vor allem zu Hause. Bis heute. „Das ist ziemlich beeindruckend“, sagt Christoph Emeis, 28-jähriger Promotionsstudent. „Es wird schon mit Stolz darauf zurückgeblickt, dass wir als Verein das geschafft haben.“ Es war ein Abenteuer mit Strahlkraft bis in die heutige Zeit, in der Kieler Studenten zwar nicht am Ocean Race teilnehmen, aber beim ASV Blauwassersegeln betreiben können. Mit dem neuen „Peter von Danzig“ ist Emeis im Juli von der einjährigen „Peter Libre“-Tour in die Karibik heimgekehrt. Einer Reise in der Tradition der Kieler Segelpioniere von vor 50 Jahren.

