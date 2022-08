﻿Athleten und Helfer feiern einen perfekten KN-Förde-Triathlon

500 Athleten erlebten perfekte Bedingungen und einen reibungslosen Ablauf beim KN-Förde-Triathlon. Die Strecke forderte das ganze Können, aber die Fans sorgten mit ihren Anfeuerungen für eine Extra-Portion Motivation

Kiel. Bergab mit Tempo am Landeshaus vorbei, dann ein beherzter Griff in die Bremsen, ein abruptes Reduzieren der Geschwindigkeit fast bis auf Null, mutig mit dem Körper in die Kurve legen, anschließend raus aus dem Sattel und mit kräftigem Tritt in die Pedale wieder Fahrt aufnehmen – der KN-Förde-Triathlon bot Spannung und Dramatik.

Am Wendepunkt der Radstrecke gab es Sekunden zu gewinnen, aber auch viel zu verspielen. Die Kreuzung von Reventlouallee und Düsternbrooker Weg war der perfekte Standort für die Fans, die ihren Athleten in der Haarnadelkurve eine Extra-Portion Motivation mit auf den weiteren Weg der Radstrecke geben wollten.