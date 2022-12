﻿Auf den Spuren von Messi und Co. – Kiel bald in der Futsal-Bundesliga?

Messi, Ronaldo, Zidane – sie alle haben ihre ersten Schritte im Futsal gemacht. Auf ihren Spuren befindet sich nun auch der PTSK. Die Kieler Kicker kämpfen in der Futsal-Regionalliga Nord um den Aufstieg in die Bundesliga.

Kiel. Eine Fußballmannschaft aus der Landeshauptstadt in der Bundesliga? Was die Spieler von Holstein Kiel in den letzten Jahren auf dem grünen Rasen knapp verpassten, könnte nun einer anderen Mannschaft von der Förde in der Halle gelingen: Der Post- und Telekom Sportverein Kiel/Kronshagen (PTSK) kämpft in der zweithöchsten Futsal-Spielklasse, der Regionalliga Nord, aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga.

Der PTSK liegt nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Sparta Futsal HSC aus Hamburg. „Die Meisterschaft war von Anfang an unser Ziel! Auch wenn wir auf einen Ausrutscher von Sparta hoffen müssen, ist immer noch alles möglich“, erklärt Trainer Paul Musiol.

Viele Spieler des PTSK sind Ex-Fußballer

Wenn man das Team beim Training beobachtet, ist schnell klar, dass die Spieler mehr als nur ehemalige Freizeitkicker sind. „Das was wir hier machen, hat wenig mit dem Hallenfußball zu tun, der bei den Fußballvereinen im Winter gespielt wird“, stellt Flügelspieler Alexander Schlimm klar. Fußballspieler gingen häufig mit der Intention in die Winterzeit, „in der Halle bolzen zu können“. Ein Gedanke, an den sich ein Großteil der Mannschaft wohl noch gut zurückerinnern kann, schließlich sind die meisten Spieler Ex-Fußballer aus den Amateurklassen von der Kreis- bis zur Landesliga.

Diese Zeiten sind vorbei. „Ich war in der Halle nicht nur besser, es hat mir dort einfach auch schon immer mehr Spaß gemacht. Man hat mehr vom Spiel, und es ist deutlich intensiver“, erklärt Willem Imorde, der auf der Angreiferposition, als sogenannter „Pivot“, agiert.

Auch Stars, wie Messi und Ronaldo spielten Futsal

Auch wenn viele der Übungen beim PTSK ebenso fester Bestandteil im Alltag eines Fußballers sind, gibt es doch einige Unterschiede: Gespielt wird in zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten. Zudem gibt es im Optimalfall für jeden Spieler einen Wechselpartner, so dass im Block getauscht werden kann. „Es ist trotzdem extrem anstrengend, da wir uns in der kurzen Zeit maximal auspowern“, sagt Imorde.

Ein Grund für die hohe Intensität: Trainer Musiol, der seit der Gründung dabei ist, kennt kein Erbarmen mit seinen Schützlingen: „Uns zeichnet eine hohe Disziplin aus. Jeder muss alles geben und immer mit zurückarbeiten, damit wir bei alle unseren Stärken in der Offensive auch in der Defensive gut stehen.“

Als Vorbild für seine Trainingsmethoden kann sich der erfahrene Spielertrainer auch an Fußball-Legenden wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo orientieren: „Auch die ganz großen Weltstars waren dem Futsal verbunden. Lionel Messi hat seine ersten Schritte im Futsal gemacht“, so Musiol.

Disziplin und Teamgeist sind für Trainer Paul Musiol der Schlüssel zum Erfolg. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

PTSK bald in der Bundesliga?

Mit Musiol an der Seitenlinie und ordentlich Intensität auf dem Hallenboden könnte der Kieler Weg bald in die Bundesliga führen. Mit zuletzt acht Spielen ohne Niederlage und nur einem Punkt Rückstand zur Tabellenspitze befindet sich der Regionalliga-Vizemeister von 2022 in guter Form – wäre da nur nicht die einzige Saisonniederlage am ersten Spieltag gegen Spitzenreiter Sparta. „Das war natürlich ärgerlich, zumal wir nun nicht mehr gegen Sparta spielen“, sagt Imorde. „Aber es ist immer noch alles möglich.“

So kann der PTSK aufsteigen Das PTSK-Team trägt seine restlichen drei Regionalliga-Heimspiele jeweils sonnabends um 19 Uhr in der Sporthalle der Frtiz-Reuter-Schule in Friedrichsort aus. Gespielt wird am 28. Januar, 4. Februar und 18. Februar 19 Uhr. Sollten die Kieler in den verbleibenden sieben Saisonspielen ihren Konkurrenten aus Hamburg überholen und Meister werden, würden sie sich für die anschließende Relegationsrunde zur Bundesliga qualifizieren. Teilnehmer ist, neben den Meistern der fünf Regionalligen, auch der Neuntplatzierte der ersten Futsal-Liga. Gespielt wird dann ab dem 1. April in Dreiergruppen, von denen der Gruppensieger aufsteigt.

Sollte die Meisterschaft in den letzten sieben Saisonspielen noch gelingen, steht das Team in den Aufstiegs-Play-offs. Und dann, bei einem Erfolg? „Wenn wir aufsteigen, müssten wir hier in allen Bereichen größer denken. Auch die Reisestrapazen wären bei den Spielen in Stuttgart deutlich höher“, erläutert Taktik-Fuchs Musiol und verkündet, dass man in diesem Fall gemeinsam entscheiden wolle, ob man diesen Schritt machen möchte. „Zuerst wollen wir aber unsere sportlichen Hausaufgaben machen.“

Von Tobias Hollenbach