Auf der Suche nach Champions-Format in der Königsklasse

ich bin ehrlich: Normalerweise zählt ein Duell zwischen RK Zagreb und dem THW Kiel nicht unbedingt zu den vielversprechendsten Partien, die der Handball so zu bieten hat. Wenn ich mich an die vergangenen Aufeinandertreffen erinnere, gab es da viel Kampf und Krampf, selten hochklassigen Spaßhandball. Aber heute bin ich wirklich gespannt, was sich am Abend in der Arena Zagreb abspielen wird. Wie hat der THW Kiel seine Bundesliga-Niederlagen in Flensburg und zu Hause gegen die MT Melsungen weggesteckt?

Und dann wohnt so einem Champions-League-Auftakt ja doch auch immer irgendwie ein Zauber inne. Besonders für Domagoj Duvnjak. Der THW-Kapitän startete seine Profikarriere einst in Zagreb. Als der THW-Tross am Mittwoch sein Abschlusstraining in der kroatischen Hauptstadt absolvierte, tat er es an historischer Stätte: In der Halle, in der der spätere Welthandballer Duvnjak sein erstes Probetraining erlebte. Ist das nicht schön?

Unabhängig vom Spielausgang (Anpfiff 18.45 Uhr) wird sich bei den Kielern anschließend etwas ändern: Es gibt einen neuen Torwart. Samir Bellahcene wird am Wochenende aus Frankreich zu den Zebras stoßen. Die Kieler einigten sich mit seinem bisherigen Klub Dunkerque auf einen Blitztransfer. Kennt man die Geschichte des 28-Jährigen, kann man wohl erahnen, wie sehr er sich darauf freut, bis zum Ende der Saison in Kiel auszuhelfen und den verletzten Vincent Gérard zu vertreten, bei dem noch immer offen ist, wann er aufs Spielfeld zurückkehren kann.

Der Torwartsituation, die sich seit dem Verlust von Niklas Landin als Dauerbaustelle durch die Kaderplanung des THW Kiel zieht, widmen mein Kollege Tamo Schwarz und ich uns übrigens auch in der neuesten Folge unseres Podcasts „Timeout THW“ ausführlich.

Und falls Sie sich nach dem Hören fragen, ob Sie der oder die Erste wären, der/die das Schaubild bestellt - nein, wären Sie nicht, also nur zu!

Bellahcene ist in Zagreb noch nicht spielberechtigt, schaute sich am Mittwochabend den Champions-League-Auftakt in seiner Heimat Montpellier an, wo der FC Barcelona zu Gast war.

Sie können die Königsklasse übrigens im TV wie gehabt auch auf Dazn verfolgen. Aber auch der neue Handball-Sender Dyn überträgt.

Immer Verlass ist natürlich auf unseren Liveticker zum Spiel des THW Kiel gegen RK Zagreb auf KN-online.de.

Das ist mir peinlich. Rune Dahmke, THW-Linksaußen über die Heimniederlage gegen Melsungen

Im Februar 2009 besuchte der damals 14-jährige Samir Bellahcene (re.) mit seiner Jugendmannschaft die französischen THW-Stars Nikola Karabatic (li.) und Thierry Omeyer (nicht im Bild). Anschließend entschied er, Profihandballer werden zu wollen. Nun erfüllt sich mit seinem Wechsel zum THW ein Traum. © Quelle: privat

Noch nie hat Handball-Haudegen Jakob Gojun in einem Pflichtspiel gegen den THW Kiel gewinnen können. Dabei hatte er mit Atletico Madrid (2012-2013), Paris Saint-Germain (2013-2015) und den Füchsen Berlin (2015-2021) oft Gelegenheit dazu. Ein Omen für das Duell zwischen dem THW Kiel und RK Zagreb am Donnerstagabend?

