Auf die Freundschaft!

Der THW Kiel - das ist irgendwie auch der Mythos von Familie, von Zusammenhalt und Freundschaft. Dieser Mythos wurde nun durch die schwere Verletzung von Rechtsaußen Sven Ehrig mal wieder auf die Probe gestellt. Der Sieg in Hannover - den haben die Zebras für den jungen Mitspieler auf dem rechten Flügel förmlich erzwungen und kommen doch nicht zur Ruhe, denn schon am Donnerstagabend wartet der nächste schwere Brocken in der Champions League.

Sie alle kennen den Mythos vom „THW-Gen“, die Geschichten von familiärem Zusammenhalt, von Freundschaft und Miteinander, vom Füreinander-Da-Sein. Und wer kennt es nicht, das „Durch dick und dünn“ in Ehen und Familien, die nicht selten auf eine Belastungsprobe gestellt werden. Die THW-Familie bildet da keine Ausnahme, die am vergangenen Wochenende von der Kreuzbandriss-Diagnose bei Rechtsaußen Sven Ehrig in eine Schockstarre versetzt wurde. Doch die Lähmung hielt nicht lang an. Denn am Sonntag drehten die Zebras bei der TSV Hannover-Burgdorf ein verloren geglaubtes Spiel, erzwangen förmlich den Auswärtssieg. Ein 29:27-Arbeitssieg, den Cheftrainer Filip Jicha im Anschluss eben jenem Sven Ehrig widmete.

Doch Zeit zum Wundenlecken hat die THW-Familie keineswegs. Ohne Hendrik Pekeler (Achillessehnenriss), ohne Sander Sagosen (Sprunggelenksfraktur) und eben jetzt auch ohne Sven Ehrig geht es in die nächsten, anspruchsvollen Aufgaben. Am Donnerstagabend (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen den ungarischen Meister Pick Szeged in der Champions League. Oder am Sonntag (16.05 Uhr) gegen den HSV aus Hamburg. Zwei Heimspiele in Folge. Das ist ja irgendwie auch schön.

Wenn es für THW-Kapitän Domagoj Duvnjak übrigens noch etwas Wichtigeres als den Erfolg des THW Kiel gibt, dann ist es die Familie. Vor einer Woche wurden „Dule“ und seine Ehefrau Lucija Eltern ihres zweiten Sohnes, der den Namen Jure bekam. Und in der THW-Familie wächst der routinierte Kroate gerade in eine ganz neue Rolle. Die des älteren Bruders oder Mentors, des besten Freundes, der sich auch einmal zurücknimmt, anderen die Bühne überlässt. Was die gespielten Bundesliga-Minuten angeht, liegt Domagoj Duvnjak fast ganz am Ende der Team-Skala, sagt aber: „Filip macht das wirklich gut. Ich bin keine 24 mehr, und die Jungen müssen Erfahrung sammeln. Das ist ein natürlicher Prozess. Und klar ist das eine neue Rolle, aber sie gefällt mir gut.“

Irgendwie also doch: einer für alle - alle für einen! Ob der Sieg in Hannover die Zebraherde wieder in die Spur gebracht hat, werden wir am Donnerstagabend sehen. Vielleicht gelingt gegen Szeged der nächste Sieg auf die Freundschaft!

Und wie sieht es bei Ihnen gerade aus? Bis zum Jahresende ist noch jede Menge los in der Wunderino-Arena. Wir haben Ihnen den - zugegebenermaßen noch etwas löchrigen - Spielplan bis zum Ende des Jahres einmal zusammengetragen. Ich denke, dass es nicht langweilig wird. Und wie wär‘s: Nehmen Sie doch mal einen richtig guten Freund mit in die Arena, der noch nie ein Spiel des THW Kiel live gesehen hat. Da gibt‘s so viel zu sehen, was weit über die Grenzen des Handballs hinausgeht.

Zitat der Woche

Diesen Sieg möchte ich Sven Ehrig widmen, der sich schwer verletzt hat. Die Mannschaft hat ihm diesen Sieg versprochen – und Wort gehalten. THW-Cheftrainer Filip Jicha nach dem 29:27-Sieg in Hannover über seinen verletzten Rechtsaußen

Statistik der Woche

Mit 103 Minuten liegt THW-Kapitän Domagoj Duvnjak nach fünf absolvierten Spielen in der Handball-Bundesliga fast am Ende der THW-Skala. Nur Neuzugang Karl Wallinius (ist erst spät zur Zebraherde gestoßen) mit 92 Minuten und Miha Zarabec (hat zweimal verletzt gefehlt) mit 39 Minuten haben weniger beim Handball-Rekordmeister auf dem Feld gestanden.

Lesenwert

Service

Feedback und weitere Newsletter

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

