﻿Auf einen „Verlängerten“ mit Viktor Szilagyi

„Einen Kaffee, bitte!“ Dieser Satz könnte in einem österreichischen Kaffeehaus gewisse Gefahren mit sich bringen. Kaffee in Österreich ist Lebensgefühl, gehört zum Alltag. Auch für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Der Österreicher erklärt: den „Kleinen Schwarzen“, den „Verlängerten“, die „Melange“.

Graz. In Österreich trifft man sich im Kaffeehaus. Die Osmanen waren im 17. Jahrhundert nach der zweiten „Türkenbelagerung“ wieder weg. Die Säcke mit einigen sonderbaren Bohnen blieben. Man sollte 350 Jahre später nicht den Fehler machen und in einem Kaffeehaus einfach nur einen Kaffee bestellen. Das könnte böse enden. Leg dich nicht mit dem Ober an! Kaffee ist für Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel ganz oben im Norden im Filterkaffeekosmos, „Lebensqualität, so wie gutes Essen“. Im Trainingslager in Graz ist der 43-Jährige in seinem Element.

Der „Kleine Schwarze“ ist die Basis von allem