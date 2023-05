HSV-Spielmacher

THW-Kiel-Gegner: Dani Baijens und der Hamburger Traum von Europa

Der Oranje-Express wirbelt jetzt auch in Hamburg. HSV-Spielmacher Dani Baijens liebäugelt in der Handball-Bundesliga mit dem Sprung nach Europa. Platz sechs könnte dafür reichen – doch am Sonnabend heißt der nächste Gegner des 25-Jährigen erst einmal THW Kiel.