﻿Lizenzauflage der DFL: Wie nachhaltig ist Holstein Kiel?

Kiel. Die TSG Hoffenheim macht es abseits des Platzes vor: Vor zwei Wochen kündigten die Hoffenheimer an, dass ihr Stadion künftig ein „Zero Waste“-Stadion sein wird. Bedeutet: Abfälle sollen möglichst vermieden oder getrennt gesammelt und recycelt werden. Ein großer Schritt beim Thema „Nachhaltigkeit“, das zur kommenden Saison erstmals Teil der Lizenzierungsauflagen der DFL ist. Und wie nachhaltig ist Holstein Kiel?

„Wir bauen gerade das Fundament“, sagt Peer Wellendorf, Leiter Medien und Kommunikation der Störche. Dafür ist seit dem 1. Januar neben Vorstandsreferent Heiko Petersen die Nachhaltigkeitsmanagerin Annika Hartmann mit dem Thema betraut. Solch eine eigene Stelle dafür gibt es nicht bei jedem DFL-Verein. „Im ersten Moment waren wir schon etwas erschlagen“, gibt Heiko Petersen aufgrund der Länge des Kriterienkatalogs zu. Denn Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht bloß auf den ökologischen, sondern auch auf den ökonomischen und sozialen Bereich. „Im Sozialen hatte der Fußball schon immer eine Vorbildfunktion, was die Themen Diversität und Integration betrifft“, erklärt Annika Hartmann.

Bei Holstein Kiel fehlt noch die CO2-Bilanz

Im Bereich Ökologie gab es bei Holstein Kiel vorher einzelne Projekte – unter anderem Installation von LED-Flutlicht auf dem Trainingsgelände von Holstein Kiel in Projensdorf –, die allerdings noch nicht koordiniert waren. „Wir sind gerade dabei, alles unter die Lupe zu nehmen und Potenziale zu entdecken“, sagt die Nachhaltigkeitsmanagerin. Immerhin: Von der DFL gab es für die kommende Spielzeit bereits den Daumen nach oben für das Erfüllen aller Kriterien. Fast aller – denn was noch fehlt, ist eine vollständige CO2-Bilanz. Diese wird gerade erstellt. Danach geht es darum, den CO2-Ausstoß zu minimieren.

Fan-Mobilität ein großer Faktor – was ist mit der Mannschaft?

„Hier ist die Mobilität ein großer Faktor“, so Hartmann. Ein Ziel des Vereins ist es, an Spieltagen die individuelle Anreise der Fans mit dem PKW zu reduzieren. Dass dies von den Fans auch gewünscht ist, ergab eine aktuelle Umfrage der „Interessengemeinschaft Holstein-Stadion e.V.“, bei der über 90 Prozent eine gute ÖPNV-Anbindung des Stadions als „wichtig“ oder sogar „sehr wichtig“ bewerteten.

Und wie sieht es mit der Mannschaft bei Auswärtsspielen aus? Wäre es möglich, zugunsten der klimafreundlicheren Bahn auf die eine oder andere Flugreise zu verzichten? KSV-Präsident Steffen Schneekloth sieht hier wenig Spielraum. „Aufgrund der mäßigen Anbindung der Bahn in Schleswig-Holstein an das bundesweite Bahnnetz und die großen Unsicherheiten bei der zeitlichen Verlässlichkeit der Reiseverbindungen, ist die Bahn derzeit leider kaum ein adäquates Verkehrsmittel. Verbindliche und verlässliche Reisezeiten sind für uns essenziell, denn der sportliche Erfolg ist das Produkt des Vereins.“ Es ist grundsätzlich ein Spannungsfeld, in dem es abzuwägen gilt. So wurde in diesem Winter weitestgehend im Rahmen der Möglichkeiten auf den Einsatz der Rasenheizung verzichtet, um Energie zu sparen. „Damit der Rasen dabei keinen Schaden nimmt, mussten wir arbeitsintensive Messungen vornehmen“, berichtet Nachhaltigkeitsmanagerin Hartmann.

Flutlicht trotz Sonne nicht Entscheidung der KSV

Gleichzeitig kann Holstein Kiel nicht alles umsetzen, was im Sinne der Nachhaltigkeit wünschenswert ist. So fällt Fans immer wieder auf, dass trotz strahlenden Sonnenscheins das Flutlicht in voller Stärke leuchtet. Die Entscheidung darüber fällt aber die Regie der TV-Übertragung, die das Fernsehbild noch ein bisschen besser haben möchte. Hier hat laut KSV-Präsident Schneekloth der Verein dennoch reagiert: In der Saison 2022/23 hat die KSV Holstein in Absprache mit den Produktionsverantwortlichen der Sportcast, die das Basissignal herstellt, darauf hingewirkt, dass in nahezu allen Tag-Heimspielen auf die Einschaltung des Flutlichts verzichtet werden konnte.“

Kritik vom ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig

Es ist ein laufender Prozess: Die zweite, strengere Stufe der Nachhaltigkeitskriterien muss bis zum 1. September nachgewiesen werden. Vereinen, die dies nicht können, drohen erst ab 2024/25 Geldstrafen oder andere Auflagen. Die Lizenz wird bei Nicht-Erfüllung trotzdem gewährt. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hatte diesen Umstand bereits im Vorfeld kritisiert: „Da hätte ich mir einen anderen Standard gewünscht. Ich erinnere an die damalige Einführung der Nachwuchsleistungszentren 2006. Da haben wir ein scharfes Schwert benutzt. Wir haben gesagt: Wer nicht in den Nachwuchs investiert und die Kriterien erfüllt, kriegt keine Lizenz. Das fehlt hier völlig.“ Es bleibt ein großer Schwachpunkt.

Für die Verantwortlichen bei Holstein Kiel steht es aber außer Frage, dass die Kriterien erfüllt werden sollen. „Es geht und uns nicht darum, bei der DFL die Note 1 zu bekommen, sondern wir wollen zukünftig diese Werte im Verein vorleben und leben“, fasst Nachhaltigkeitsmanagerin Hartmann das Ziel der KSV zusammen.

Nachhaltigkeitskriterien der DFL Ab der Saison 2023/24 ist der Nachweis von Nachhaltigkeitskriterien ein Teil des Lizenzierungsverfahrens in der Bundesliga und der Zweiten Liga. Die Ideen dafür wurden in der Taskforce „Zukunft Profifußball“ der DFL entwickelt. Bereits für die kommende Spielzeit gelten zunächst Mindestkriterien, zu denen der Nachweis einer Nachhaltigkeits- und einer Umweltstrategie gehören, sowie der eines Verhaltenskodex. Bereits zum 1. September treten tiefer gehende Kriterien in Kraft. Kritiker bemängeln, dass es zwar Auflagen oder Geldstrafen bei Nicht-Erfüllung geben kann, die Lizenz aber dennoch erteilt wird. Trotz der Kritik nimmt die DFL weltweit eine Vorreiterrolle ein. Allerdings gibt es bereits auf Vereinsebene Vorbilder wie den englischen Profiklub Forrest Green Rovers, der seit 2018 klimaneutral und vegan ist.

