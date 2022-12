﻿Aufschlag-Hammer: Peter Klaua führt Adler gegen Warnemünde zum Sieg

In dieser Phase punktet Peter Klaua gemeinsam mit Robin Hanke und Daniel D’Argento (Adler am Netz von rechts) auch im Angriff. Seine herausragenden Szenen hatte er allerdings im Aufschlag.

Kiel. Die KTV-Volleyballer haben den perfekten Jahresausklang gefeiert. Mit dem 3:0-Sieg im Zweitliga-Ostseederby hielten sie nicht nur den SV Warnemünde auf Distanz, sondern kletterten in der Tabelle sogar auf Platz vier. Beim 25:19, 25:22 und 25:17 nahmen die Adler Mitte des ersten Satzes Schwung auf, überstanden im zweiten Durchgang eine kritische Phase und steuerten schließlich nach eineinhalb Stunden Spieldauer schnell auf die vorweihnachtliche Feierrunde mit ihren Unterstützern zu.

Gelöste Stimmung in der Halle nach dem 3:0

Gelöst nahmen die Spieler nach dem letzten Ballwechsel die Ovationen des Publikums entgegen. Die Fans in der Hein-Dahlinger-Halle hatten sich von den Sitzen erhoben und feierten den Abschluss der Hinrunde mit lang anhaltenden „Adler, Adler“-Rufen. Die Warnemünder saßen derweil geknickt in der Hallenecke. Hochmotiviert waren sie nach Kiel gereist – den 3:2-Sieg aus dem Pokal noch in Erinnerung. Am Ende nahmen sie nichts Zählbares mit zurück nach Mecklenburg.

„Schwierig zu analysieren, woran es gelegen hat. Wir wollten zu viel und konnten es nicht umsetzen. Wir waren gar nicht im Spiel“, suchte der slowakische SVW-Trainer Jozef Janosik nach einer Erklärung. „Ich habe alles versucht und viel gewechselt.“ Seinem kompletten 13er-Kader aus deutschen, polnischen und amerikanischen Spielern hatte er Einsatzzeiten gegeben – in einen Satz- oder gar Punktgewinn konnte keiner das Derby drehen. Ihre Erkenntnis: Mit den Kieler Aufschlägen – gerade von Peter Klaua – waren sie nicht zurechtgekommen.

Aufschlag Peter Klaua, Block Robin Hanke – fertig!

In der Crunchtime des zweiten Satzes allerdings schien das Spiel zugunsten der Warnemünder kippen zu können. Die Kieler hatten sich einige überraschende Fehler in der Annahme erlaubt, dem Angriff war zudem die Justierung verloren gegangen. So waren die Gäste auf 22:17 davongezogen – bis Peter Klaua zur Angabe schritt. Seine harten Sprungaufschläge bekamen die Warnemünder überhaupt nicht in den Griff, konnten kaum einen eigenen Angriff aufbauen. Und wenn doch, stand da der übermächtige Block von Robin Hanke, oder aber Hanke vollendete im Zusammenspiel mit Moritz Behr am Netz, was Klaua von der Grundlinie aufgebaut hatte.

Danach schien die Moral der Warnemünder schnell gebrochen. Sie starteten zwar noch gut in den Abschlusssatz. Doch als Peter Klaua wieder seine Aufschlagserie auspackte, diesmal der Block von Janosch Maas und Daniel D’Argento mächtig zupackte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste wechselten noch mal im Zuspiel. Aber Marcin Kapusniak, der im ersten Satz mit seinem Zuspiel und Tricks aus großer Höhe nur schwer zu verteidigen war, dann aber wegen eines Cuts am kleinen Finger das Feld verlassen hatte, konnte nun keine Akzente mehr setzen.

Mit gutem Gefühl in die Weihnachtspause

„Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Ein 3:0 konnte man nicht erwarten, und im zweiten Satz hätte sich das Spiel auch in eine andere Richtung drehen können. Aber es ist uns gut gelungen, die Warnemünder aus dem Spiel zu nehmen“, freute sich Adler-Trainer Jan Maier. „Zwischendurch hat unsere Abstimmung mit den Außen nicht gepasst. Insgesamt war es trotzdem ein tolles Spiel, das wir gern in die Weihnachtspause mitnehmen.“

In der ersten Januarwoche ruft Maier seine Spieler wieder zum Training zusammen. Am 14. Januar kommt mit dem Aufsteiger aus Münster der erste Gast 2023 in die Dahlinger-Halle, und eine Woche später soll dann Lindow-Gransee der erste echte Prüfstein des neuen Jahres sein. Gegen die Vorstadt-Berliner soll das 1:3 aus dem Hinspiel ausgebügelt werden.

KTV Adler: Behr, Grawert, Bürger, Hanke, Hinrichsen, Maas, Sievers, D'Argento, Lorenzen, Klaua.