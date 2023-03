﻿Aufsichtsratschef Tholund: „Reise von Holstein Kiel noch nicht zu Ende“

Kiel. Noch ist der Klassenerhalt nicht endgültig gesichert. Doch die Planungen bei Holstein Kiel für die siebte Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga laufen auf vollen Touren. Die Störche müssen den ältesten Kader der Konkurrenz (Durchschnittsalter: 27,1 Jahre) verjüngen, zahlenmäßig verschlanken und dabei zugleich die Abgänge einiger Leitfiguren kompensieren. Steht der Umbruch für Aufbruch oder überwiegt das Risiko des sportlichen Einbruchs? Dr. Stefan Tholund (64), Vorsitzender des KSV-Aufsichtsrates, gibt sich trotz der großen Herausforderungen optimistisch. Der Kieler Rechtsanwalt und Notar sagt: „Die Reise von Holstein Kiel ist noch nicht zu Ende.“

Nur ein Punkt aus den drei Duellen dieses Jahres gegen den jeweils Tabellenletzten, zuletzt das achtbare 0:0 gegen den HSV im ausverkauften Volkspark. Was sagt der Aufsichtsrat zu diesem „Ergebnis-Rätsel“?

Stefan Tholund: Im Aufsichtsrat sitzen sechs Fans von Holstein Kiel, die sich natürlich mehr über Erfolge als über Misserfolge freuen. Auf den leidenschaftlich erkämpften Punkt und die konzentrierte Defensivleistung gegen den HSV können und sollten wir aufbauen.

Klassenerhalt? Aufsichtsratschef Dr. Stefan Tholund: Es gibt noch keine Sicherheit

Herrschen im Aufsichtsrat neun Spieltage vor Saisonschluss und aktuell neun Punkten Vorsprung auf die Ränge 16 und 17 noch Sorgen bezüglich des Klassenerhaltes?

Sorge ist vielleicht das falsche Wort, aber solange die erforderlichen Punkte nicht eingefahren sind, gibt es keine Sicherheit.

Von den 13 Stammspielern der „Boyband“, die vor knapp zwei Jahren ins DFB-Pokalhalbfinale eingezogen ist, dabei den Jahrhundert-Triumph gegen den FC Bayern gefeiert und nur denkbar knapp den Bundesliga-Aufstieg verpasst hat, ist – Stand heute – bis auf Thomas Dähne in der kommenden Saison niemand mehr im Kader. Mit Hauke Wahl, Fabian Reese und Fin Bartels fehlen dann auch die letzten Eckpfeiler mit großem regionalen Bezug. Eine bedenkliche Entwicklung?

Wir verlieren tatsächlich drei Kieler Identifikationsfiguren, die wir gerne gehalten hätten und denen der Verein sehr viel zu verdanken hat. Die Beweggründe sind aber in allen drei Fällen zu respektieren. Derartige Einschnitte wird es immer wieder geben, sie sind im heutigen Fußballgeschäft nicht ungewöhnlich. Daher ist es auch keine bedenkliche Entwicklung, Sportler wollen sich immer verbessern. Selbst Borussia Dortmund konnte Leistungsträger in den vergangenen Jahren nicht halten, hat sich aber trotzdem weiterentwickelt. Unsere sportlich Verantwortlichen haben in der Vergangenheit gute Antworten auf sportliche Abgänge gefunden, das wird auch in Zukunft gelingen. Der regionale Bezug bleibt wichtig, noch wichtiger ist es aber, wettbewerbsfähig zu sein.

Tholund: „Unseren wirtschaftlich soliden Kurs werden wir nicht verlassen“

Seit zwei Jahren wurden aus sportlich nachvollziehbaren Gründen trotz einiger Qualitätsspieler wie Jae-Sung Lee oder jetzt Wahl und Reese bis auf die 500 000 Euro für Jonas Mefferts Wechsel zum HSV keine Ablöse-Einnahmen generiert. Auf der Gegenseite mischt Holstein mit vergleichsweise überschaubaren wirtschaftlichen Mitteln auf dem heiß umkämpften Transfermarkt mit. Genügt das, um sich auf Dauer in Liga zwei zu behaupten? Oder müssen künftig die finanziellen Aufwendungen – möglicherweise durch neue externe Sponsoren – erhöht werden?

Unseren wirtschaftlich soliden Kurs werden wir nicht verlassen, das ist aber zugleich unsere Stärke. Uns drücken keine Altlasten, wir können die von uns erwirtschafteten Mittel wieder investieren. Es wird in der Szene geschätzt, dass sich bei Holstein Kiel niemand Gedanken darüber machen muss, ob das Gehalt pünktlich eingeht. In der Vermarktung sind wir bereits sehr erfolgreich. Wir müssen keine Agentur bezahlen, weil wir das selbst können. Natürlich wären wir mit höheren Einnahmen am Transfermarkt beweglicher, aber die höheren Einnahmen müssen erst einmal erzielt werden. Den Verkauf künftiger Zuschauereinnahmen oder sonstige ungedeckte Schecks auf die Zukunft wird es bei uns nicht geben.

Thema Nachwuchs. Vor zwei Jahren spielten B- und A-Jugend in der Bundesliga. Jetzt ist die U 19 abgestiegen, die U 17 kämpft bereits in der Regionalliga um den Wiederaufstieg. Auch die U 23 hat den Viertliga-Klassenerhalt noch nicht sicher. Wie wichtig ist es aus Sicht des Aufsichtsrates, dass die Nachwuchsteams möglichst in den höchsten deutschen Spielklassen zum Einsatz kommen?

Sehr wichtig. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass wir in den Nachwuchs-Bundesligen mit Vereinen konkurrieren, die mit noch weitaus höheren Etats weltweit Talente verpflichten und die auch bei unseren Nachwuchsspielern anklopfen. Es ist weiterhin unser Ansatz, mit der U 23-Mannschaft eine dauerhafte Zugehörigkeit in der Regionalliga zu haben, bei der U 19 und U 17 ist es die Junioren-Bundesliga. Wohlwissend, dass das auch weiterhin keine Selbstläufer sind. Zudem gilt es, Spieler aus der Region auszubilden und sie bestenfalls an die Liga heranzuführen.

„Wenn die Baupreise im vergangenen Jahr nicht explodiert wären, wären wir in Sachen Stadion schon deutlich weiter“

Im Stadion darf derzeit nur mit einer Sondergenehmigung der Deutschen Fußball Liga (DFL) gespielt werden. Das Flaggschiff des Klubs, die Profimannschaft, hat sich 22 Monate nach den bundesweit beachteten Erfolgen im Mittelfeld der Zweiten Bundesliga eingenistet. Wofür steht Holstein Kiel im Haifischbecken Profifußball in der näheren Zukunft?

Wenn die Baupreise im vergangenen Jahr nicht explodiert wären, wären wir in Sachen Stadion schon deutlich weiter. Sportlich ist ein Platz im Mittelfeld der Zweiten Liga aller Ehren wert. Es gibt viele etablierte Vereine, die uns darum beneiden. Es darf sich nur keine Zufriedenheit ausbreiten, sondern wir müssen uns immer ambitionierte Ziele setzen, um uns weiter zu verbessern. Die Reise von Holstein Kiel ist noch nicht zu Ende.