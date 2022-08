﻿Aufsteiger SG Oering-Seth 0:5 beim Auftakt gegen Phoenix Kisdorf

Yorck Männich, neuer Trainer des Verbandsliga-Aufsteigers SG Oering-Seth, kassierte am ersten Spieltag mit seinem Team eine derbe Niederlage. Die SG verlor gegen den Landesliga-Absteiger SSC Phoenix Kisdorf mit 0:5. Im zweiten Derby durfte die Heimmannschaft einen Last-Minute-Sieg bejubeln.

Kreis Segeberg. Wenn es nach dem Willen seiner Frau gelaufen wäre, dann hätte Dominik Fseisi den Sonntagnachmittag auf der Rückkehr aus dem Urlaub auf der Autobahn verbracht. Doch er stand dort, wo er am liebsten steht – an der Seitenlinie als Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SSC Phoenix Kisdorf. Fseisis neuformiertes Team gastierte zum Saisonauftakt bei Aufsteiger SG Oering-Seth, der sich in seinem ersten Punktspiel unter dem neuen Trainer Yorck Männich einiges vorgenommen hatte. Nach den ersten 90 Verbandsliga-Minuten herrschte jedoch Frust bei Männich und seinen Schützlingen. Die hatten gleich einen Vorgeschmack auf das erhalten, was ihnen in der neuen Spielklasse blüht und das Derby gegen die Kisdorfer mit 0:5 (0:2) verloren.

Yorck Männich nur mit 30 Minuten zufrieden