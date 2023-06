﻿Fußballer des VfR Neumünster sind zurück in der Oberliga

Kaltenkirchen. Sie sind zurück. Trotz der 1:2 (0:0)-Niederlage bei der Kaltenkirchener TS sicherten sich die Fußballer des VfR Neumünster den ersten Platz in der Aufstiegsrunde zur Oberliga und kehren, nachdem sie 2019 abgestiegen waren, in die höchste Landesklasse zurück. Held des Tages bei den Neumünsteranern war Erdogan Cumur, der in der Schlussminute das 1:2 erzielte und so seinen Farben den Sprung nach oben sicherte. Obwohl die Neumünsteraner und der TuS Rotenhof punkt- und torgleich sind, spielt Lila-Weiß in der nächste Saison in der Oberliga. Ausschlaggebend dafür war das gewonnene Elfmeterschießen nach dem 4:2-Erfolg über die Rotenhofer.

Gelb-Rot für Kapitän Schomaker lässt VfR Neumünster zittern

Doch bevor die VfR-Kicker den Aufstieg in die Oberliga bejubeln durften, mussten sie sich in Kaltenkirchen mächtig strecken. Und nicht nur dies. Denn obwohl die Chancen selbst aufzusteigen für die KT nur noch theoretischer Natur waren, legten sich die Mannen von Trainer René Sixt mächtig ins Zeug und durch Malte Pietsch (52.) und Daniel Buhrke (77.) eine 2:0-Führung vor. Und da der VfR zu diesem Zeitpunkt nach einer Ampelkarte gegen Kapitän Jonas Schomaker bereits in Unterzahl spielte, hing der Aufstieg mehr als am seidenen Faden für die Schützlinge von Trainer Rocca Leeser.

Zumal die Kaltenkirchener Morgenluft witterten, mehr wollten und das Fußballwunder förmlich erzwingen. Sie stürmten weiter, schließlich benötigten sie einen Sieg mit fünf Toren Differenz – und wurden eiskalt ausgekontert. Neumünsters Abdel Hathat setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte von der Grundlinie in die Mitte, wo Erdogan Cumur völlig frei stand und das Leder zum 1:2 über die Linie drückte. Der VfR Neumünster war zurück in der Oberliga. Der Rest war grenzenlosser Jubel in Lila-Weiß.

Kaltenkirchener TS: Paul Guckel – Lennart Pietsch, Marcel Boldt, Marc Jürgensen, Ibrahim Cicek – Finn Rerop, Nidal Cicek (80. Pascal Nickel), Jonas Jeschke, Malte Pietsch – Josef Jueidi (66. Jeremy Schalk), Daniel Buhrke.

VfR Neumünster: Christopher Newe – Thore Möller (57., Leon Gehrke), Geart Latifi, Christoph Kalcke, Arian Jasari (54. Hendrik Wehde) – Jonas Schomaker, Marcel Stölting (66. Agron Gashi) – Adel Hathat (90.+2 Bennett Rohwedder), Tarik Alioua, Sabria Nasri (46. Mohamed Bouzoumita) – Erdogan Cumur.

Tore: 1:0 (52.) FE Malte Pietsch, 2:0 (77.) Daniel Buhrke, 2:1 (90.) Erdogan Cumur.Bes. Vork.: Ampelkarte gegen Jonas Schomaker (70.) w. Foulspiel.

SR: Max Rosenthal (VfL Bad Schwartau); Z: 511.

KN