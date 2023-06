﻿Auftakt der Segelregatten: Verteidigungskünstler und Kampfansagen

Die Entspanntheit des Wochenendes: Heiko Kröger hat in seiner Karriere so ziemlich alles gesehen. Kein Wunder, dass der Paralympics-Sieger von 2000 auch in Flautenzeiten die Ruhe selbst ist. „Andere werden hibbelig, ich bin da mittlerweile entspannt. Das Warten gehört dazu“, sagte der 57-Jährige. Sein Weg, um die Zeit in der 2.4mR-Flotte herumzubekommen: „Quatschen, lustige Geschichten von Regatten erzählen, Kaffee trinken, wieder quatschen – was man halt so macht.“ Ob Kröger die Entspanntheit noch nachhing, als es ins erste Rennen ging? „Das war ein bisschen chaotisch, da habe ich etwas ins Klo gegriffen und bin nicht gut weggekommen“, sagte der Kieler über seinen sechsten Platz. „Aber das darf bei so einem Wind mal passieren.“ Nach einem Sieg im zweiten Rennen ist Kröger aktuell Vierter. Und völlig entspannt.