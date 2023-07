3. Holsteiner Highlight Sales: 14 Fohlen und ein Reitpferd werden angeboten

Hörup. Das Lot der Fohlen hat Geschäftsführer Felix Flinzer gemeinsam mit den Initiatoren sorgfältig ausgesucht. Sie stammen ab von Cornet Obolensky und seinen Söhnen Crack und Cahil, von Diamant de Semilly und seinen beiden Enkeln Duplexx und Dinken, Uriko, Vatson Sitte, Chavaros II, über Chezarro ist das Blut des Casall vertreten. Und wer auf der Suche nach ‚internationalem‘ Blut ist, sollte sich die Fohlen von Carambole, Million Dollar oder aber Comme il Faut genauer anschauen. Was alle Fohlen gemeinsam haben: sie stammen aus allerbesten Mutterstämmen. So ist die Mutter der Katalognummer 101, Rubin HaS v. Cornet Obolensky, die Vollschwester zu Million Dollar (Sophie Hinners/GER). Oder aber die Katalognummer 102, Roxana v. Crack-Casall, aus dem berühmten Stamm 18A2. Sie entspringt der direkten Mutterlinie von Pikeur Dylon (Markus Brinkmann/GER), Caillan (Rolf-Göran Bengtsson/SWE) und Calle Cool (Nisse Lüneburg/GER). Nicht weniger interessant stellt sich die Katalognummer 107 dar: Dieser Sohn des Diamant de Semilly-Ladas aus dem Stamm 504 ist eng verwandt mit unzähligen 1,60 Meter-Springpferden wie zum Beispiel Cooper van de Heffinck (Oliver Philippaerts/BEL), Cayenne van de Heffinck (Lind Heed/SWE), Cormina (Björn Nagel/GER), Quaprice Bois Margot (Julien Epaillard/FRA) und vielen mehr.

Qualitätsvolles Reitpferd wird präsentiert

Wer auf der Suche nach einem qualitätsvollen und sehr vorsichtigen Sportpartner ist, mit dem sofort in die laufende Saison starten kann, sollte sich die fünfjährige Million Dollar-Tochter Mien Seute einmal genauer anschauen. Auch ihre Verwandtschaft kann sich sehen lassen. So geht aus ihrer Mutterlinie im Stamm 275 unter anderem Dirk Hafemeisters Olympiastute Orchidee und der gekörte und 1,60-Meter erfolgreiche Hengst Concept (Torben Köhlbrandt/GER, Marcel Ewen/LUX) hervor. Mien Seute präsentiert sich am 7. Juli um 15:45 Uhr live dem Publikum, die Fohlen zeigen sich am 8. Juli um 13:00 Uhr, bevor um 17:30 Uhr die Versteigerung beginnt.

Mien Seute v. Million Dollar, ein fünfjährige Stute mit viel Potenzial. © Quelle: Stefan Lafrentz

Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich die Übertragung auf ClipMyHorse.TV anschauen.

Im Anschluss an die Präsentation kann Mien Seute nach Absprache noch ausprobiert werden. Dafür setzen Sie sich bitte direkt mit Thieß Luther (+49 172 5402234) oder Timm Peters (+49 172 4351781) in Verbindung.

Alle weiteren Informationen, die Pedigrees und Videos finden Sie unter www.holsteiner.auction, und es steht Ihnen Felix Flinzer (+49 162 3493942) als Geschäftsführer und Vermarktungschef des Holsteiner Verbandes für alle Fragen zur Verfügung.

KN