Holstein Kiel zieht zwei Talente zu den Profis hoch

Kiel. Holstein Kiel bekommt Zuwachs im Profi-Kader für die neue Saison – wenn auch nicht in Form externer Neuzugänge. Aus der eigenen U23, die in der Regionalliga Nord kickt, werden zwei Akteure ab Sommer fest zum Kader von Trainer Marcel Rapp zählen. Dabei handelt es sich zum einen um Verteidiger Colin Kleine-Bekel, der erst im vergangenen Sommer aus der U19 von Borussia Dortmund an die Förde gewechselt war und um Offensiv-Talent Niklas Niehoff. Beide Akteure durften bereits im Wintertrainingslager in Spanien bei den Profis vorspielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stöver hebt „überzeugende Leistungen“ bei der U23 hervor

„Dass mit Colin und Niklas zwei junge talentierte Spieler zur kommenden Spielzeit dem Kader der Lizenzmannschaft angehören werden, freut uns natürlich sehr, weil es zeigt, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profibereich Früchte trägt“, freut sich NLZ-Boss Dominic Peitz über den Sprung beider Talente zu den Profis. Sportchef Uwe Stöver ergänzt: „Beide haben in der U23 mit Leistung überzeugt, sodass wir weiterhin von ihrem Potenzial überzeugt sind und ihnen in den kommenden Spielzeiten in der Lizenzabteilung den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zutrauen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niehoff deutete bereits seit seinem Wechsel 2020 aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des SV Meppen seine Torgefahr an. In der aktuellen Spielzeit in der Regionalliga stand der U 19-Nationalspieler in 24 Spielen auf dem Platz, traf dabei sechs Mal und legte vier weitere Buden auf. Kleine-Bekel kommt sogar auf 31 Einsätze (1 Tor, zwei Vorlagen).