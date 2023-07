15 Männer- und 10 Frauen-Teams präsentieren die Rasanz des australischen Nationalsports in Kiel. Schnelligkeit, Ausdauer und Kampfgeist sind beim Turnier um den europäischen Titel gefordert.

Kiel. Der Norder wird zur Arena für den australischen Nationalsport: Am Sonnabend von 9 Uhr bis 18 Uhr kämpfen 15 Männer- und 10 Frauen-Nationalmannschaften aus ganz Europa in Kiel um den Euro-Cup im Australian Football. Es ist das erste Mal, dass dieses Turnier in Deutschland ausgetragen wird, und die Gastgeber, die German Eagles, wollen sowohl bei den Männern, bei denen mit Arne Loreit und Joe Satory auch zwei Spieler der Kiel Koalas dabei sind, als auch bei den Frauen in die Finalrunde einziehen und sich mindestens eine Medaille sichern.