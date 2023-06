﻿B-Junioren vom JFV Südholstein spucken VfB Lübeck in die Meistersuppe

Kostenfrei bis 20:32 Uhr lesen

6:3 gegen VfL Westercelle

Das Damenteam des TC an der Schirnau besiegte den VfL Westercelle. Aber die Chance der Mannschaft, in der einige der größten schleswig-holsteinischen Tennistalente versammelt sind, aus der Tennis Nordliga in die Regionalliga aufzusteigen, ist nur noch gering.