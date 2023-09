﻿Bad Segeberg: Die Ponyreiter suchen ihre Landesmeister

Bad Segeberg. Das Landesponyturnier hat eine lange Tradition. Die 55. Veranstaltung startet am Freitag um 13 Uhr mit Geländeritten auf der Ihlheide. Am Sonnabend und Sonntag verlagert sich das Geschehen auf den Landesturnierplatz an der Marienstraße. An beiden Tagen werden ab 8.30 Uhr diverse Prüfungen geritten. Die neuen Titelträger von Schleswig-Holstein und Hamburg im Springen, der Dressur sowie der Vielseitigkeit werden gekürt. Im Abteilungswettkampf um die Landes-Ponystandarte ist Teamwork gefragt, dazu geht es um die Landes-Championate der Nachwuchsponys.

Seit über 30 Jahren organisiert der Reit- und Fahrverein Bad Segeberg das Landesponyturnier. „Uns ist es wichtig, Kinder aller Leistungsklassen zusammenzuführen“, sagt Tim Streichert, der den Klassiker gemeinsam mit Mario Hinz und Karl Ernst Grütt leitet. „Wir freuen uns aber auch auf die Prüfungen des Hobby Horsings, die am Sonnabend ab 10 Uhr auf dem Programm stehen.“

Filina Joelle Stürken wurde 2022 mit Bali Landesmeisterin in der Dressur © Quelle: Archiv/Tara Gottmann

Hobby Horsing – auf einem Steckenpferd durch den Parcours

Hobby Horsing ist eine aus Finnland kommende Fun- und Trendsportart, die sich in vielen europäischen Ländern rasant wachsender Beliebtheit erfreut. Dem Springreiten nachempfunden, gilt es einen Parcours zu meistern, „geritten“ wird dabei auf einem zumeist selbst gebastelten Steckenpferd. Was für manche albern klingen mag, hat sich zu einer ernsthaften Disziplin entwickelt, die körperlich hohe Anforderungen an die Teilnehmenden – zumeist junge Frauen im Alter von zehn bis 18 Jahren – stellt.

Alle Landesmeister des Vorjahres haben gemeldet. Auch Spring-Champion Andra-Sophie Lorentz mit ihrem Pony Cappo. Spannend wird es ebenso im Abteilungswettkampf um die Landes-Pony-Standarte. Vorjahressieger Fehmarnscher Ringreiterverein wird von 18 Teams herausgefordert. Die siegreiche Equipe bekommt beim großen Aufmarsch der Abteilungen, mit dem das Event am Sonntag gegen 16 Uhr abgeschlossen wird, aus der Hand der Landtagspräsidentin Kristina Herbst den Ehrenpreis überreicht. Der Zeitplan mit allen Prüfungen ist online unter www.rufv-segeberg.de einzusehen.

