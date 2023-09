Bad Segeberg: Laufen für die Fitness und den guten Zweck

Bad Segeberg. Das Comeback nach der Corona-Zwangspause klappte. Vor einem Jahr beteiligten sich 620 Sportlerinnen und Sportler am AOK Volks- und Spendenlauf in Bad Segeberg. Organisationschef Helmut Lenz (SC Rönnau 74) und seine Helfercrew dürfen hoffen, dass die Teilnehmerzahl in die Höhe schnellt. Die Meldezahlen sind vielversprechend, am Montag, 2. Oktober, schließen die Listen. Der Lauf – oder besser die Läufe – finden am Sonntag, 8. Oktober, mit Start und Ziel am Landratspark statt.

Um 10 Uhr ertönt der Startschuss zum Sparkassen-Kinderlauf mit Schulwertung (Jg. 2010 bis 2013, 1,8 km). Eine Viertelstunde später geht der drei Kilometer lange Schnupperlauf los (mit Walking / Nordic Walking). Im Bambinolauf (Jg. 2014 und jünger) flitzen die Kinder ab 10.17 Uhr über die Strecke. Ab 11 Uhr geht es im Hauptlauf 8,5 Kilometer um den Großen Segeberger See. Kurz danach folgen Walker und Nordic Walker.

Meldungen sind online unter www.volkslauf-bad-segeberg.de möglich. Oder in der Geschäftsstelle von Basses Blatt (Kurhausstr. 15). Startgelder, Erlöse und Spenden kommen der Segeberger Tafel, dem Verein Paulinchen-Initiative für brandverletzte Kinder und der Jugend in der Leichtathletiksparte des SC Rönnau 74 zugute.

