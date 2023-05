﻿Laufen für den guten Zweck: 11. Volks- und Spendenlauf will mit neuem Termin an alte Zeiten anknüpfen

Bad Segeberg. 620 Starter, 6 600 Euro Spendengelder: Das war die zehnte Auflage des AOK-Volks- und Spendenlaufs im Jahr 2022 in Zahlen. Das Starterfeld des Wettbewerbs, der im Herzen von Bad Segeberg ausgetragen und von der Leichtathletiksparte des SC Rönnau 74 organisiert wird, war übersichtlicher als vor der zweijährigen Corona-Pause. Vor der Pandemie lag der Spitzenwert bei knapp 1000 Laufenden. Helmut Lenz, Cheforganisator und Spartenleiter im SCR, und sein Team hoffen, beim elften Lauf an alte Zeiten anknüpfen zu können.

Um den Lauf attraktiver zu gestalten, haben sich Lenz und seine Mitstreiter einiges einfallen lassen. Da wäre zum Beispiel der Termin, der erstmals nicht im August oder September liegt. „Wir sind in den Oktober gegangen, weil unser angedachter Termin am 2./3. September mit dem Seefest an der Promenade kollidiert hätte“, begründete Lenz, warum der Startschuss diesmal am 8. Oktober fällt. „Ein Vorteil dürfte sein, dass es nicht mehr so heiß ist.“

Laufstrecke führt rund um den Großen Segeberger See

Start- und Zielbereich ist wie in all den Jahren zuvor in der Straße Am Landratspark. Der Hauptlauf über acht Kilometer führt die Teilnehmenden rund um den Großen Segeberger See. Ein Schnupperlauf (drei Kilometer), Sparkassen-Kinderlauf (1800 Meter) und Bambinilauf (750 Meter) gehören ebenso zum Programm. „Jeder kann bei uns seinem Leistungsvermögen entsprechend mitlaufen“, sagt Lenz. „Der Spaß an der gemeinsamen Bewegung steht im Vordergrund.“ Auch Teamwettbewerbe für Schulen, Firmen und Institutionen sind wieder ausgeschrieben.

Die gesamten Einnahmen des Laufes werden gespendet. Die Segeberger Tafel, der Verein „Paulinchen“, die Leichtathletiksparte des SC Rönnau 74 sowie das Klimaschutzprojekt „Bäume pflanzen in Deutschland“ profitieren von der Veranstaltung. „Unsere Sponsoren sorgen dafür, dass alle Startgelder gespendet werden können“, verrät Helmut Lenz.

Die Ausschreibung ist auf der Homepage www.volkslauf-bad-segeberg.de zu finden. Dort können sich Laufsportbegeisterte bis zum 2. Oktober anmelden. Alle Teilnehmenden bekommen eine Urkunde mit ihrer gelaufenen Zeit.

