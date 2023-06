﻿Yvaine-Fay Voigt von der FG Segeberg gewinnt Team-Bronze – ohne zu fechten

Bad Segeberg. Yvaine-Fay Voigt sammelte bei den deutschen U 13-Meisterschaften nicht nur Fechtpraxis auf hohem Niveau. Die Zwölfjährige von der FG Segeberg schnappte sich, wenn auch als Ersatzfechterin, mit dem Degenteam Schleswig-Holstein die Bronzemedaille.

Yvaine-Fay Voigt hatte die direkte Qualifikation für die DM in Elmshorn verpasst, erhielt aber ein Ticket über die Nachrückerliste. In ihrer Vorrundengruppe hagelte es für die Wahlstedterin fünf Niederlagen. „Sie hat nicht schlecht gefochten, aber zu viele Fehler eingestreut“, kommentierte Armin Stadter, Trainer und Vorsitzender in der FG Segeberg, die Leistung der Gymnasiastin.

Yvaine-Fay Voigt macht mit dem Degen noch zu viele Fehler

Für Stadter kein Beinbruch: „Das ist in ihrem Alter und bei einer DM, wo viele neue Eindrücke auf einen einprasseln, ganz normal. Wenn sie fleißig trainiert und häufiger bei größeren Turnieren antritt, wird sie sich sicherlich zügig verbessern.“ Nah dran an einem Sieg war Yvaine-Fay Voigt im Gefecht gegen Katharina Wiesnet. Am Ende war es die Nürnbergerin, die den entscheidenden Treffer zum 5:4 setzte.

Ivaine-Fay Voigt (2.v.re.) von der Fechtgemeinschaft Segeberg gewann mit Schleswig-Holsteins Degenteam die Bronzemedaille bei der U 13-DM. © Quelle: FGSE

Stadter würde sich für Yyaine-Fay Voigt mehr Konkurrenz in der Fechtgemeinschaft Segeberg wünschen: „Dann würden sich die Fechterinnen wie in den großen Klubs und Internaten in jedem Training gegenseitig pushen. Aber bei uns ist Fechten eine Randsportart und ich glaube, dass sich das auch nicht ändern wird.“

Team Schleswig-Holstein besiegt Auswahl vom Nordrhein

Im Mannschaftswettbewerb der Landesverbände komplettierte Yvaine-Fay Voigt das Team Schleswig-Holstein, in dem sie Ersatzfechterin war. Emma Wolff (Elmshorner MTV), Emma Berwing und Maria Kalyapina (beide Fechtergilde Südholstein) schalteten nach einem Freilos zum Auftakt das Team Baden-Süd mit 45:38 Treffern aus.

Im Halbfinale gegen den späteren Meister Württemberg mussten sich die Nordlichter mit 37:44 geschlagen geben. Der Kampf um Bronze endete mit einem 45:40 gegen die Auswahl des Nordrheins. „Yvy hätte es bei einem Einsatz sicherlich nicht schlecht gemacht“, ist Stadter überzeugt. „Es ist allerdings nachvollziehbar, dass nicht gewechselt wurde. Schließlich ging es um eine Medaille.“

FG Segeberg im Deutschlandpokal auf Platz sechs

Unterdessen kehrte das Damendegen-Team der FG Segeberg mit einem sechsten Platz vom Finale des Deutschlandpokals aus Duisburg zurück. Das Event mit jährlich rund 300 Mannschaften und mehr als 1000 Aktiven ist die größte fechtsportliche Veranstaltung in der Bundesrepublik.

Erstmals ausgefochten wurde der Pokal in der Saison 1982/83. Bei allem Ehrgeiz zählen die Begegnungen nicht zum leistungssportlichen Bereich. Das spiegelt sich auch darin wider, dass Fechterinnen und Fechter, die Kadern angehören oder in den vergangenen drei Jahren in Kadern gefördert wurden, nicht startberechtigt sind.

FG Segeberg musste ohne Fecht-Ass Suhrbier auskommen

In mehreren Gefechten hatten sich die Bad Segebergerinnen Greta Röpke, Clara Schoof, Victoria Charlotte Bachmann und Laura Sophie Ulrich durchgesetzt und für das Finalturnier qualifiziert. „Das ist eine starke Leistung. Das Team musste die komplette Saison über ohne Stephanie Suhrbier, unser größtes Ass, auskommen“, sagte Armin Stadter.

Im Viertelfinale endete der Siegeszug. Der Fechtclub Leipzig buchte mit 45:30 Treffern den Platz in der Vorschlussrunde. In der Platzierungsrunde erwischte das Team aus der Kreisstadt zunächst ein Freilos. Gegner im Duell um den fünften Platz war der MTV München, der mit 45:33 Treffern die Planche als Sieger verließ. Den Deutschlandpokal gewann das Degenteam von Eintracht Frankfurt mit einem überlegenen 45:21 gegen die TSG Friesenheim.

