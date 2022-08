﻿Badminton: Bjarne Geiss von Blau-Weiss Wittorf ist deutscher Mixed-Meister

Deutscher Meister: Vincent Langer erobert Slalom-Titel zurück

Windsurf-Crack Vincent Langer darf sich wieder deutscher Meister im Slalom nennen. Am Wochenende holte sich der Kieler seinen im Vorjahr verpassten Titel auf Sylt zurück. Auch die Plätze zwei und drei gingen an in der Kieler Bucht beheimatete Surfer.