﻿Badminton: Bundesligist Blau-Weiß Wittorf vergeigt den Jahresausklang

In der Badminton-Bundesliga verlor Blau-Weiß Wittorf seine letzten beiden Auswärtsspiele des Jahres. Ohne die deutschen Nationalspieler Matthias Kicklitz, Bjarne Geiss und das Spitzen-Mixed Franziska Volkmann und Patrick Scheiel gab es ein 1:6 bei SV Fun-Ball Dortelweil und ein 0:7 beim TV Refrath.

Köln. Außer Spesen nichts gewesen: Badminton-Bundesligist Blau-Weiß Wittorf kassierte am letzten Doppelspieltag des Kalenderjahres zwei saftige Niederlagen. Nach der deutlichen 1:6-Schlappe beim Tabellenzweiten SV Fun-Ball Dortelweil am Sonnabend unterlagen die Neumünsteraner nur 14 Stunden später auch beim TV Refrath sang- und klanglos mit 0:7 und rutschen in der Tabelle vorerst aus den Play-off-Plätzen.