﻿Last-Minute-Treffer von Baki: Concordia Schönkirchen gewinnt beim VfB Kiel

Kiel. Die als Tabellenletzter angereiste TSG Concordia Schönkirchen hat in der Verbandsliga Ost am Sonnabend vor 100 Zuschauern das Kellerduell beim VfB Kiel dank eines Last-Minute-Treffers von Yigit Baki in der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen.

Beide Torhüter halten die Null

Grenzenloser Jubel bei allen Schönkirchenern nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Bozidar Macic. TSG-Chefcoach Ole Jacobsen lief im Sprint zu seinen Akteuren und reihte sich in die jubelnde Spielertraube ein. „Mir fällt ein Stein von Herzen. Der Sieg war so wichtig. Mir haben heute über zehn Akteure gefehlt, aber die Jungs haben alles rausgehauen“, freute sich Jacobsen.

Zuvor zeigte sich sein Team spielerisch überlegen gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber. „Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel, denn beide hatten erst drei Punkte auf der Habenseite“, sagte ein sichtlich geknickter VfB-Coach Tim Spirgatis, der die Kieler erst zu Wochenbeginn, nach der Trennung von Kim Liebert, übernahm.

Im ersten Durchgang schenkten sich die Kontrahenten nicht einen Zentimeter – um jeden Ball wurde gekämpft. VfB-Keeper Bent Möllgaard und TSG-Torhüter Lukas Hoop konnten sich mehrfach auszeichnen.

Ole Jacobsen sagt Last-Minute-Treffer voraus

Kurz vor dem Wiederanpfiff sagte Jacobsen: „Ich habe den Jungs gesagt, dass es egal ist, wann sie das Tor machen – und wenn es die 90 Minute ist“. Dass er mit der Aussage richtig liegen sollte, wusste Jacobsen da noch nicht.

Die erste Chance gehörte den Gastgebern, doch Alexander Borchert (50.) fand in Keeper Hoop seinen Meister. Auf der Gegenseite setzte Rene Puls (56.) eine Volleyabnahme an den Außenpfosten. Beide Trainer waren sich zu diesem Zeitpunkt einig, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, das Spielfeld als Sieger verlässt. „Wir hatten das viel zitierte Spielglück nicht auf unserer Seite“, haderte Spirgatis.

Baki trifft in der Nachspielzeit

Mit dem letzten Angriff setzten die Concordia den Lucky Punch. Nach einem Eckball stand der eingewechselte Yigit Baki (90.+5.) goldrichtig und stocherte den Ball über die Linie – Abpfiff.

Dass die Equipe von Ole Jacobsen den eigenen Ansprüchen nach zuvor sechs Niederlagen in Folge den eigenen Ansprüchen hinterherläuft, begründete der 44-Jährige wie folgt: „Ich weiß, dass viele der sogenannten Experten uns nach der letzten erfolgreichen Saison viel weiter oben erwartet haben. Aber, nach den Abgängen und den vielen Verletzten vor Saisonbeginn, war mir klar, dass es nicht so kommt. Die Erwartungen wurden von unserer Seite frühzeitig zurückgeschraubt.“

VfB Kiel – TSG Concordia Schönkirchen 0:1 (0:0) VfB Kiel: Möllgaard – Stitou, Wittstock, Hopp, Cobanyan (68. Ludwig) – Rohgalf (62. Joers), Schwertfeger, Imm – Franciosi – Borchert, Rermsoongnern (77. Kuhl). Concordia Schönkirchen: Hoop – Töremen, Ehle, Vogler, Christoph – Martens, Dorring (81. Lange), Mehanovic, , Kraatz (80. Kühl), Puls (67. Baki) – Salke. Schiedsrichter: Bozidar Macic (Eckernförder SV) – Tore: 0:1 Baki (90.+5.) – Zuschauer: 100.

Auch der VfB kämpft in der laufenden Spielzeit nur um den Klassenerhalt. „Und das wird schwer genug. Aber ich vertraue da meiner Mannschaft, denn das heutige Spiel hat gezeigt, dass die Moral und die Einstellung stimmt. In den nächsten Wochen kommen einige angeschlagene Spieler zurück“, konstatierte Spirgatis. Die Rote Laterne steht nun nach dem Spieltag in der Hamburger Chaussee an der Waldwiese.

